Network Marketing truffa: sui social è oramai fuori controllo!

Il Multi-level Marketing, è una forma di vendita diretta, dove i venditori non solo vendono direttamente i prodotti o servizi da loro proposti, ma invitano molti di loro ad entrare nel proprio gruppo, promettendo guadagni invero simili, molto spesso non veritieri. Infatti, il venditore che inserisce un nuovo venditore a sua volta, guadagnerà su tutto ciò che venderà la persona che avrà reclutato.

Purtroppo, in Italia, come tante cose, questa non funziona come dovrebbe, perché il Multi - Level Marketing viene conosciuto come Network Marketing oppure come marketing piramidale, spesso sanzionati perché illegali.

In Italia, il Network Marketing ha preso una strada davvero poco professionale, infatti ha sempre di più l'aspetto di quella che una volta veniva chiamata la Catena di Sant'Antonio...molto in voga anche nel 2019!

Infatti il venditore per avere successo e guadagnare sempre di più, deve crearsi la propria rete, inserendo nuove persone che a loro volta dovranno inserirne altre, così da apportare sempre nuovi benefici alla PIRAMIDE.

Una tecnica che prima veniva fatta tra gli amici e parenti, poi nelle riunioni fatte in casa ed oggi? Oggi a differenza di ieri l'attività viene svolta pubblicamente, a volte in maniera troppo spregiudicata, promettendo guadagni inesistenti!

In questi giorni, mi sono documentata online scoprendo un vero e proprio mondo parallelo, quello del Network Marketing, migliaia di persone che ostentano ricchezza e guadagni infiniti con le aziende e le migliori sono sempre le loro!

I brand infiniti, aziende che nemmeno conosco, dal make-up alle vendita dell'oro la strada è infinita!

Nel 2019 si sono aggiunte le APP, una marea di persone che ti promettono bonus da € 10,00 solo se scarichi un applicazione, ma poi devi rimanerci per poterli trasferire.

Una vendita all'ultimo squalo davvero, talvolta anche in modo non del tutto professionale, sciacallando, se così si può dire, ogni tecnica di marketing... Un nuovo modo, per loro, di fare Network Marketing, che in verità non sanno nemmeno quanto sia errato e sbagliato!

Per raggiungere i loro obiettivi, sono capaci di scavalcare l'amico oppure il parente, per una loro legge della giungla mediatica... senza sapere però che sbagliano, così sono nati gruppi, che ogni giorno reclutano migliaia di persone "intortandole" con delle promesse fasulle... scarica questa APP, metti il mio codice e ricevi un sacco di soldi... alla fine della fiera se in una giornata hai guadagnato 20 centesimi è grasso che cola, ma a tua volta dovrai intortare qualcunaltro inviandoci il tuo codice per guadagnare e così via...

Tutto ciò sui gruppi facebook dedicati al lavoro da casa, utilizzati da persone che molto spesso sono alla ricerca di qualche attività, per arrotondare... Questo il pessimo mondo del Network Marketing Italiano...totalmente fuori controllo!