Riapre la biblioteca comunale, ma il servizio funziona solo attraverso un accesso con prenotazione: lo ha chiarito l’Assessore ai Beni culturali Francesco Alesci sottolineando che nell’ultimo Dpcm, si conferma la sospensione di mostre e l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti di cultura, ad eccezione proprio delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione “fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica”.

I Consiglieri comunali di maggioranza (primo firmatario Pippo Doddo) hanno presentato una mozione, con la quale chiedono all’Amministrazione d’attivarsi per realizzare una scalinata artistica di collegamento tra la Chiesa di San Francesco di Paola e la Marina Garibaldi, per valorizzare ulteriormente il Santuario dedicato al Santo copatrono di Milazzo.

Essi, dopo aver sottolineato l’importanza dal punto di vista architettonico della Chiesa, sottolineano che un tale intervento di valorizzazione consentirebbe anche di creare un centro d’incontro ed aggregazione per i giovani, ma anche per i visitatori, riqualificando l’intera zona.

Con riferimento ai disagi alla circolazione veicolare sulla via Kennedy, l’amministrazione ritiene doveroso precisare che trattasi di lavori eseguiti da privati per l’allacci alle reti comunali.

Gli uffici sono prontamente intervenuti per contestare e diffidare il privato per il completamento dei lavori a perfetta regola d’arte. In caso di accertata inottemperanza verrà prontamente incamerata la cauzione depositata a garanzia dei lavori maldestramente eseguiti e verranno eventualmente addebitate tutte le altre somme necessarie per il corretto ripristino dei luoghi.