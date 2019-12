Come già il titolo svela, sarà un'avventura anni 80 quella in cui Wonder Woman, interpretatat da Gal Gadot, dovrà affrontare due nemici completamente nuovi, Max Lord e The Cheetah.



Diretto da Patty Jenkins, "Wonder Woman 1984" è il seguito del primo film della supereroina DC che, nel 2017, in tutto il mondo ha incassato 822 milioni di dollari.



Di questa pellicola fanno parte anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di The Cheetah, Pedro Pascal in quello di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta.