Benvenuti nel mondo del nostro indomito protagonista, l’avvocato parigino François Bouvier, un uomo che ha superato i sessant’anni con la grazia di un ballerino di tango e la vanità di una star del cinema. Nella sua vita, l’assurdo e il sublime si intrecciano in modo inaspettato, dando vita a una serie di racconti che sfidano la logica e abbracciano l’umorismo con brio. François non è il tipico avvocato: con la sua cravatta sgargiante e il suo giaccone variopinto, ha un modo tutto suo di affrontare la vita e le sue sfide quotidiane. Anticonformista per natura, è capace di trasformare anche le situazioni più grigie in momenti di brillante comicità. Dalla moglie Simone, sempre in cerca di un equilibrio fra la propria pazienza e le bizzarrie del marito, ai figli, ognuno con le sue peculiarità, ogni membro della famiglia Bouvier contribuisce a rendere la vita familiare un’opera d’arte comica. Vi invito a immergervi in questa serie di racconti, dove gli imprevisti quotidiani si trasformano in occasioni di risate e riflessioni.





Introducing François: a dazzling firework.

Welcome to the world of our indomitable protagonist, the Parisian lawyer François Bouvier, a man who has sailed past sixty with the grace of a tango dancer and the vanity of a movie star. In his life, the absurd and the sublime intertwine unexpectedly, giving rise to a series of tales that defy logic and embrace humor with panache. François is not your typical lawyer: with his flamboyant tie and his colorful jacket, he has his own unique way of approaching life and its daily challenges. A nonconformist by nature, he is capable of transforming even the most mundane situations into moments of brilliant comedy. From his wife Simone, perpetually seeking a balance between her own patience and her husband's eccentricities, to his children, each with their own peculiarities, every member of the Bouvier family contributes to making family life a work of comedic art. I invite you to immerse yourselves in this series of stories, where daily unexpected events transform into opportunities for laughter and reflection.

https://youtu.be/5XmETsmdfR8

https://youtu.be/kMMTL9RWee8

Nelle sue avventure, Francois, oltre ad essere molto coinvolgente, da’ al lettore quel senso di spensieratezza e sorriso ilare che, nella sua venita’ e originalità, al giorno d’oggi è difficile riscontrare nella realtà della vita. (Emanuele Spicuglia)

Sorprendente e piacevole

Recensito in Italia il 3 aprile 2025

Una meravigliosa storia ben descritta! La storia di Francois, così come concepita dall’autrice, è un invito al piacere della lettura. Un parallelismo tra le pagine ricche di molteplici storie che pian piano, foglio dopo foglio andranno a riempire il libro.

Consigliatissimo!

(Andrea Ansevini)

LE AVVENTURE DI FRANçOIS 3

Abbiamo riletto con soddisfazione un libro pieno di brio e di trovate amene, che fa seguito, nella collana narrativa, ai primi due e a tutta una serie di libri di successo della stessa autrice e della stessa editrice.

RIVISTA BRONTOLO 2005 (in riferimento alla prima edizione Editrice Nuovi Autori)

Scritto con ritmo rapido e immediato, questo libro contiene quattro gustosi racconti umoristici. Il protagonista, François, avvocato e buon padre di famiglia, si trova spesso alle spese con ingarbugliati inconvenienti. Cose di piccolo conto, ma che la brillante autrice sa di rendere divertenti. Forse il merito è anche quello di avere preso spunto da ciò che può essere la vita di ogni giorno in un ambiente medio borghese. Narrativa dai 13 anni in su.

PAGINE GIOVANI, 2000

François è un personaggio tipico, capace di riprodurre la pratica del vivere quotidiano, l’insieme delle norme sul comportamento riconosciute ed accettate all’interno della nostra società.

GSA MASTER NEWS, 2000.