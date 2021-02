Ogni giorno, dalle 12 alle 15, arde la brace de la Locanda dei Giurati di Como (via Giulini 16, 0314310051, www.locandadeigiurati.com), un vero paradiso per chi ama la carne alla brace (e non solo).

Ecco come lo staff presenta sui social la sua filosofia: "Un fantastico vino e la nostra pregiata carne, sono il connubio perfetto per creare un momento sensoriale ai nostri ospiti. Un'opera d'arte che si può associare solo alla nostra Locanda, perché venire da noi, non è solo stare bene, ma è arrivare a toccare il piacere degustativo attraverso i nostri piatti".

La Locanda riaccende la sua brace ed è pronta ad accogliere chi cerca un pranzo di lavoro di qualità a prezzi contenuti (10 euro solo primo, 15 euro solo secondo, 15 euro primo e secondo; sempre compresi acqua e caffè) e pure chi, dopo tanto tempo, in Lombardia, ha voglia di regalarsi un momento di piatti d'eccellenza e relax.

Disponibili, oltre a tante specialità, i piatti simbolo della Locanda, che arrivano direttamente dalla brace: Tagliata di controfiletto, Filetto di black Angus, Secreto di maiale iberico, Grigliata della locanda.

Scelta anche da chi cerca sapori autentici lariani e valtellinesi, la Locanda dei Giurati ha una cantina che conta più di 200 vini provenienti da tutta Italia. A far da cornice a piatti sempre gustosi, una location intima e curata, pensata per un momento di relax con gli amici o in famiglia. Al di là di proposte a tema disponibili in alcuni periodi, la Locanda dei Giurati di Como propone carni di qualità assoluta alla brace: fiorentina di scottona, filetto, cube roll, diaframma, Sashi AAA chocolate, T-bone di Black Angus Creekstone… E prima? Antipasti della tradizione lariana e valtellinese; primi d'eccellenza (risotto alla milanese "Riserva San Massimo"; paccheri di Gragnano...). Per finire, dolci golosi (tiramisù, cheesecake…).

La Locanda dei Giurati di Como

via Giulini 16, 0314310051

www.locandadeigiurati.com

https://www.instagram.com/locandadeigiurati/

https://www.facebook.com/locandadeigiurati