La ripartenza del divertimento, notturno e diurno, segna due party importanti. La location non è una disco ma un parco di divertimenti, a Roma. Gli artisti di Circo Nero Italia saranno infatti protagonisti, il 30 ed il 31 ottobre, per la precisione a Valmontone, a Rainbow Magicland, per due eventi diversi: "Un giorno al Luna Park" e "Una notte al Circo". Circo Nero Italia nell'ultimo decennio ha fatto emozionare con i suoi show mezzo mondo, toccando Stati Uniti, Europa, Russia e Bangkok.

"Il divertimento giovanile è un universo in cui l'alto e il basso, il bello ed il brutto si rimescolano. In ogni caso, anche il singolo dettaglio va curato... e sul palco devono andare per forza artisti che sappiano stupire", spiega Duccio Cantini, anima e coordinatore di un collettivo che mette sul palco artisti, ballerine, giocolieri, performer e chi più ne ha, più ne metta. Gli eventi del 30 e del 31 ottobre si svolgeranno ovviamente nel pieno rispetto delle regole vigenti in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19.

30/10 "Un giorno al Luna Park" by Circo Nero Italia @ Rainbow Magicland - Valmontone (Roma)

E' un fine settimana davvero speciale quello di Halloween 2021 pieno di sorprese e tanto divertimento a Rainbow Magicland - Valmontone (Roma). Sabato 30 ottobre, grazie agli artisti di Circo Nero Italia, un fantastico evento a tema Luna Park con tanti performer, per intrattenere grandi e piccini. Una parata itinerante piena di colore musica e sorrisi, con Majorettes, Trampolieri, Giocolieri, che vi stupiranno con i loro numeri. E poi palloncini, caramelle, il carretto dello zucchero filato, Un allegro carrozzone che porterà tutti nello stage principale dove ci saranno esibizioni d'arte varia, tanta animazione e un final party con dj set a cura di Biba Deejay.

31/10 "Una notte al Circo Nero" by Circo Nero Italia @ Rainbow Magicland - Valmontone (Roma)

Per Halloween 2021, domenica 31 ottobre 2021, ecco il Circo Nero Italia a Rainbow Magicland - Valmontone (Roma). Quelli degli artisti di quello collettivo sarà uno Show colmo di significati introspettivi, un evento dedicato al Circo Romantico con tanta allegoria. Si esibiranno nell'arco della giornata e in nottata tanti personaggi singolari, buffi, goffi, misteriosi e affascinanti. Sarà una sfilata interattiva con tanti Clown, Acrobati, Mangiatori di Fuoco, Contorsioniste, Spettacoli di giocoleria e tanta animazione per tutte le età. La Sfilata trasporterà il pubblico nella show area dove gli spettacoli e le performance confluiranno in un party di chiusura evento con l'accompagnamento musicale. In console Biba Dj e pure Federico Kay, artista che si esibisce spesso nei locali più importanti al mondo (Ushuaia e Hi ad Ibiza, Omnia a Las Vegas).



Circo Nero Italia

☎️ 392 069 5432

👥 @circoneroitalia

http://www.circoneroitalia.it