Giovedì 1 giugno 2023 (prefestivo che precede il 2 giugno), la festa al Bolgia di Bergamo, nella Room Indoor, il sound è quello del top dj producer olandese Angerfist. E' un peso massimo dell'hardcore, per una notte che celebra presente, passato e futuro di questo genere musicale.

Classe '81, all'anagrafe Angerfist è Danny Masseling. Grazie alle sue maschere da hockey su ghiaccio ed alla felpa con cappuccio, al mixer lo riconosci subito. Fa musica da quando aveva 16 anni e i suoi primi singoli risalgono al 2001. Non scorrono solo casse dritte e distorte nel DNA dell'artista olandese, ma anche pura drum & bass, e la sua specialità è sicuramente quella di campionare voci da serie televisive, brani hip hop, film. La sua musica ha risuonato negli impianti di festival come EDC, Tomorrowland, Ultra. E da sempre è nella parte alta della Top 100 DJs di Dj Mag. A far scatenare la Room Indoor del Bolgia di Bergamo durante la stessa notte ci sono anche Jappo aka Unexist assieme a Sakyra, Chaos Project, Frenchkillerz, e ancora: Coral & Moonlight, Ivan Gabber e Djv. Con la voce di Mc Coral.

Nella Dylan Showcase Room si celebra lo storico party Dylan con la techno potente di Cecco Dj, Judi Carera ed il vocalist Mr Fudo. E ancora in console ci sono anche Hardstyle Brothers, Pero G, Snakill Bass Buch, Paola Nyx.

Non è tutto: nella stessa notte, l'1 giugno '23, nel Bolgia Summer Garden si balla con la house del top dj producer James Hype, tra gli artisti più importanti del panorama elettronico mondiale odierno.



Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

Il party che vede protagonisti Angerfist nella Room Indoor e James Hype nel giardino all'aperto al Bolgia di Bergamo l'1 giugno 2023



01/06 Angerfist @ Bolgia - Bergamo (Room Indoor) + James Hype @ Bolgia Summer Garden

Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino