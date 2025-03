I commenti dei fan su X:

Quell'uomo è un farabutto e un bugiardo” e poi procede a baciare la tipa che si tiene in casa da due anni, migliore amica della figlia della sua compagna di cui non ricorda l'esistenza e che, nel frattempo, sta morendo in un luogo non ben identificato.

Caro il mio Marcello io spero che il pensiero di Adelaide,e quello che le hai fatto,ti tormenti eternamente perché quello che ti può dare Rosa non é niente in confronto all’amore che ti ha dato Ade.

Dopo questa scena e le anticipazioni sembra che Marcello torni con Adelaide solo per pietà, se è così lei deve fargli saltare TUTTO a partire dalla caffetteria eh

ma per me questo sarà quello che passerà, lui si autocostringe a restare con lei perché malata

questi hanno rovinato una delle loro storyline più belle, che non sanno manco loro come gli sono usciti e un personaggio con una crescita bellissima per cosa?? per questa coppietta insipida, senza chimica, che non ha nulla da dire

Ma è normale che ai fan braciole sia piaciuta la scena di ieri. Hanno molto in comune - un minimo di significato, 0 chimica. Quindi congratulazioni per il ritorno del vecchio Marcello (cioè la degradazione di pg di nuovo)

Era già tutto previsto… CHE FACESSE CAGARE? Sì

Io voglio nome e cognome dell'autore che se l'è sentita calla scrivendo sta cagata di scena tra Marcello e Rosa.

Rendiamoci conto che questa qua si è limonata uno che le ha dato del troione da battaglia 0.4 secondi prima. Cioè non c'è manco uno scusa nel mezzo, letteralmente le ha dato della escort e l'ha trattata come tale limonandosela dopo lo schiaffo io strabilio

Io una cosa chiedo alla vita ora: che Adelaide lo scopra, lo rovini, e quando Irene chiederà perché il PdS chiude voglio che sia lei a menare Marcello per prima, perché Irene è sempre stata dalla parte di Ade

Autori ci terrei a dirvi che la scena di ieri per creare questa nuova coppia con lui che le dà della puttana, lei che gli tira uno schiaffo e poi invece di mandarlo a cagare lo bacia certifica nuovamente che questo non la serie femminista che decantate

Anyway mi fa ridere istericamente il fatto che tanto si è chiesto il ritorno di Roberta che hanno trasformato Marcello in Roberta (sta con una persona solo per pietà causa malattia, ma vorrebbe stare con un altro/un'altra).

Vedi la vita come è infame.

Manifestando Rosa fuori dalla soap, Adelaide con letteralmente chiunque e Marcello solo come il cane che è.

Adesso i fan vorrebbero solo la rovina del personaggio di Marcello che sta diventando un personaggio peggiore di quello di Umberto.

Vogliamo ricordare i barberasmo come erano un tempo perché al 99% nulla si potrà più aggiustare.

Solo cancellando tutta questa stagione e rifarla da capo sarebbe una cosa buona e giusta.