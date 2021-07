Gli artisti di Circo Nero Italia, il collettivo guidato da Duccio Cantini, riempiono i locali e le spiagge italiane di performance di qualità. Lo fanno con format e show spesso molto diversi tra loro,

Venerdì 16 luglio 2021 i party sono addirittura due, entrambi in Toscana. I performer di Circo Nero Italia regalano, come ogni venerdì, emozioni agli ospiti del Maki Maki di Viareggio. Dalle ore 20.30 Aperidinner, Cocktail Bar, Club e soprattutto show che sanno colpire al cuore chi ha la fortuna di trovarli sul proprio cammino.

La stessa sera, il 16 luglio 2021, sono anche in una location d'eccezione, l'Anfiteatro delle Miniere di Rio Marina, all'Elba, dalle 23. E0 un appuntamento unico, in uno scenario che colpisce senz'altro. Qui arriva la magia dei performer di Circo Nero Italia, i suoi personaggi stravaganti, le coreografie travolgenti, le evoluzioni volanti e non per ultima la grande musica di Bibadeej. Maggiori info sui social di Circo Nero Italia, che in questa serata presenta Circo Nero Classic.

Sabato 17 luglio, invece, la crew di Circo Nero Italia, invece, sbarca in Costa Smeralda, al Vesper Beach Club di Capriccioli - Azarchena (OT) (info: https://vesperbeachclub.com/). Qui mette in scena Woodoo Spiritual Mood? E' un party perfetto per sentirsi almeno selvaggi e pure spirituali. Dal giorno fino alla notte, Woodoo, è un viaggio spirituale nelle emozioni e in quelle sensazioni che la vita moderna in qualche modo reprime. "E' un viaggio affascinante che ci scava dentro e ci racconta il ritmo di danze selvagge, grazie al magnetismo del fuoco", spiega lo staff. Il bello è che Woodoo, così come ogni show di Circo Nero Italia, si può vivere anche da seduti, mentre ci si gode un'ottima cena o un aperitivo.

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."



