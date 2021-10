Che cos'è il "Nuovo Ordine Mondiale" citato spesso anche da politici, intellettuali ed esponenti religiosi? È a questa domanda che cerca di rispondere il libro Governo Globale, di Enrica Perrucchietti e Gianluca Marletta. Un libro che tenta di far luce su un presunto progetto politico che ha finito per identificarsi con l'idea che esista nel mondo una cospirazione universale guidata dai poteri forti e identificati di volta in volta con i Massoni, gli Ebrei, i Gesuiti, i Satanisti, e persino con fantomatiche razze aliene.

Tutto questo gran parlare di NWO si è trasformato in una Babele di disinformazione basata su ipotesi indimostrabili e su teorie fantapolitiche senza alcun fondamento. Ha partorito anche generi letterari e cinematografici, come il romanzo 1984 di George Orwell o il film Matrix.

In ogni caso, il Nuovo Ordine Mondiale, lungi dall'essere il delirio di una manciata di paranoici, è un argomento serio, avallato anche dai grandi personaggi della storia. Dal banchiere James Warburg: “Che vi piaccia o no, avremo un governo mondiale, con il consenso o con la forza”, del 1950, al più recente presidente americano George Bush: “Non si tratta soltanto di una piccola nazione, ma di una grande idea: un Nuovo Ordine Mondiale, nel quale nazioni diverse l'una dall'altra si uniscono in un impegno comune per raggiungere un traguardo universale dell'umanità: pace e sicurezza, libertà e Stato di diritto”, del1991.

Il libro Governo Globale ricostruisce le tappe che hanno portato, nel tempo, allo sviluppo dell'ideologia mondialista, riscoprendone le radici e i presupposti ideologici. La teoria del NWO attinge la sua linfa vitale da un preciso contesto storico: quello dei secoli XVII e XVIII. Parte dall'Inghilterra protestante dove si coltivava l'idea della necessità di una Nuova Era di "trasformazione del mondo". Un progetto nato inizialmente come contraltare all'universalismo della Chiesa cattolica.

L'ideologia mondialista, con il passar del tempo, si è indirizzata verso due correnti politico-spirituali: una ideologia universalistica e occultista di matrice massonica e una matrice messianica di stampo ebraica. Entrambe, però, sono confluite in una sola idea: la necessità di un governo mondiale dominato da una stretta élite su una massa di popoli da condurre o manipolare a seconda delle interpretazioni.

Ma quali sarebbero le caratteristiche e gli scopi ultimi del NWO? Fatte salve le differenze che contraddistinguono le diverse correnti, alcune costanti fondamentali sembrano essere:

1. l'aspirazione a una res publica universale e sovranazionale controllata più o meno direttamente da un'autoselezionata élite;

2. la diffusione o imposizione di un pensiero omologato tendente a dissolvere le identità e le particolarità culturali, politiche e religiose in una sorta di "pensiero unico globale";

3. la lotta contro le "identità forti", difficilmente omologabili alla cultura mondialista, come il Cristianesimo cattolico e ortodosso o l'Islam, ritenuti strutture "irriducibili" al progetto del NWO;

4. l'utilizzo strumentale della politica (una sorta di vera e propria criptopolitica), così magistralmente descritto dal politico e premio Nobel per la pace Nicholas Murray Butler, per cui il mondo si dividerebbe in tre categorie: "un piccolissimo numero di persone che fanno produrre gli avvenimenti, un gruppo un po' più importante che veglia sulla loro esecuzione e assiste al loro compimento e una vasta maggioranza, che giammai saprà ciò che in realtà è accaduto".

Intorno al Nuovo Ordine Mondiale si è creata la teoria del Grande Complotto che prese piede tra il XIX e il XX secolo attraverso una serie di ipotesi atte a dimostrare l'esistenza di un "progetto unico" di cospirazione mondiale con lo scopo di distruggere il "mondo tradizionale" e instaurare un potere unico di ispirazione "satanica".

Il difetto di questa teoria è che non è dimostrabile in sede storica. Tuttavia è legittimo parlare di un'evidente continuità che lega, attraverso i secoli, una serie di "poteri" che sono confluiti in una serie di interessi. Ed è proprio la storia di questo processo sotterraneo e non sempre visibile a tutti che il libro, Governo Globale, vuole descrivere, dalle origini agli ultimi eventi di cronaca, che scorrono oggi davanti agli occhi di noi tutti.