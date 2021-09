I ruderi dell'Abbazia di Valle Christi sono situati tra le colline che abbracciano Rapallo, nella frazione di San Massimo, a meno di tre chilometri dal lungomare e costituiscono uno degli scenari più pittoreschi della città

Il campanile cuspidato, con archetti e trifore nella cella campanaria, si staglia, ancora intatto, sul campanile, gli archi gotici delle volte crollate sull'abside e il transetto, unici elementi ancora in piedi.

Le rovine emergono in una piccola valle verdeggiante, in un ambiente ricco di grande suggestione, avvolte in un'atmosfera sospesa nel tempo, che riporta alla mente la solitudine ed i misteri degli ordini di clausura medioevali.

L'area dell'antico monastero è oggi il suggestivo scenario notturno per spettacoli teatrali e musicali di gran pregio che si tengono ogni estate all'interno di un cartellone di eventi organizzato dall'Associazione Culturale Valle Christi, costituitasi allo scopo di valorizzare questo monumento.

È questo lo scenario in cui si svolge la storia di oggi:

Ci sono storie di streghe e fantasmi e di mostri che sembrano un racconto di Halloween dove leggenda e fantasia si intrecciano alla realtà ed avvolgono luoghi e personaggi in un fitto alone di mistero, una di queste storie ci fa tornare in Liguria, in quello che fu un monastero medioevale dove si consumò un delitto tremendo, il cui eco non si è ancora sopito

Leggi il racconto in formato ebook su SlideShare...