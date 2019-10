Anche in Giappone è proseguito il dominio di Marc Marquez in MotoGP. Il pilota della Honda ha gareggiato per consentire alla sua casa di vincere il titolo costruttori 2019 e così è stato, grazie all'ennesima vittoria ottenuta in questa stagione.

A 8 decimi si è classificato secondo Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), laureandosi miglior matricola del 2019. Di poco più attardato Andrea Dovizioso (Ducati) che con il terzo posto odierno ottiene il centesimo podio in carriera, consolidando la sua posizione al secondo posto della classifica del mondiale piloti.

Mentre Vinales ha portato la Yamaha ufficiale al quarto posto a 2 secondi dal vincitore, Rossi è caduto in curva 1 mentre si trovava in undicesima posizione, a conferma di una seconda parte di stagione a dir poco pessima.

Morbidelli, nonostante l'ottima qualifica è finito sesto a 9 secondi, in un duello che lo ha visto soccombere nei confronti di Cal Crutchlow, quinto con la sua LCR Honda, ma prevalere contro la Suzuki di Rins, settimo davanti al suo compagno di squadra Mir.

Petrucci (Ducati) e Miller (Pramac) chiudono la classifica dei primi dieci.

Il prossimo appuntamento, il 27 ottobre, a Phillip Island per il GP d'Australia.