Fernando Colman, (1990), vive e lavora ad Asunción, Paraguay, dal 2016 nell'intervento di immagini. Dalla prima volta che ha avuto l'opportunità di catturare un'immagine di un paesaggio, ha ritenuto che alterarlo sarebbe stato il suo mezzo espressivo. Egli si ispira nelle sue elaborazioni al teorico spagnolo Juan Martín Prada. Nelle sue esplorazioni visive cattura sensazioni che affrontano frustrazioni, solitudine, il desiderio, che ha mobilitato il suo lavoro al limite.

Studia all'Istituto superiore di arti di Asunción e la Piattaforma Latir del Messico, responsabile del Dr. Patricia Tovar, che considera il suo mentore. Attualmente sta lavorando a un saggio sullo sguardo patriarcale in fotografia, suggerendo un'idea di immagine mite, che non risponde ai mass media, né al capitalismo cognitivo come economica, e che pone l'essere umano nell'asse della sua produzione simbolica, con le sue complessità e le sfide attuali.

L'idea di sovrapporre immagini include anche l'indagine sulla memoria, fortemente radicata nella cultura del Paraguay :infatti la guerra influenza ancora molte persone che a volte rappresentano anche un settore nazionalista, conservatore con un forte peso politico nella società, responsabili di atteggiamenti discriminatori verso altre diversità.

Per questo, tra le sue ultime produzioni, l'artista ha creato una linea che esplora sia le mascolinità spettrali del passato, accentuate con mascolinità contemporanee nel suo ambiente, sia allo stesso tempo considerando l'idea del corpo senza la linearità . Creatore di significato, considera il suo sguardo in continua crisi e alla ricerca di un'immagine fragile, ispirato a un saggio dell'architetto Marta Riccò.

Esplora la produzione di un tipo di immagine luminosa, che considera alla fragilità come luogo di enunciazione e, allo stesso tempo, sfida, affetto, problematizzazione del suo ambiente, come modo di mostrare il suo agire, seguendo l'antropologo britannico Alfred Gell nella sua teoria sul nesso sociale dell'arte.



1- Che cos'è l'arte visiva?A differenza della sound art, per me l'arte visiva è chiunque interroghi l'interno dallo sguardo, non solo un'immagine banale, ci sono troppe immagini al mondo e poche sono artistiche, così come non tutti i suoni lo sanno dare informazioni o affascinare.

2- Perché ti definisci un ricercatore? Cosa ricerchi? Allo stesso tempo, lavoro sulle mie immagini, indago su come migliorare e avere un impatto sociale sulla società. Cerco di ottenere un'immagine fragile, effimera, che affascini e che allo stesso tempo non riproduca il senso capitalistico dell'arte. Questo concetto è stato ispirato dall'architetta italiana Marta Riccò.

3- A quale artista ti ispiri, chi è il tuo modello?Il mio modello de persona da seguire è l'architetta americana Fiorella Seh. Sono ispirato dalla trasformazione sociale, dal desiderio, dalla morte e da diverse sensazioni interne. Il mio modello di artista concettuale è Arnaldo Cristaldo, da cui ho imparato molto. Teoricamente, professori come Félix Cardozo Marecos, Albán Martínez Gueyraud e il direttore del Diploma in Art Anthropology, Dra. Patricia Tovar.

4- La fotografia che si è evoluta nel tempo ha beneficiato di questa nuova tecnica?La fotografia è sempre più sperimentale e anticonformista, come recita un noto slogan, il mio obiettivo è che tragga vantaggio dal concetto di fotografia fragile, per riprodurre un significato che non influisce negativamente su nessuno e si libera dal mercato dell'arte.

5- Quali sono i tuoi progetti futuri?Sto lavorando a un testo sul mio processo depatriarcale, finendo il Diploma che cito e il mio Bachelor of Visual Arts, vorrei andare a studiare negli Stati Uniti o in Germania. Continuerò a sperimentare visivamente, ho programmato una mostra a Barcellona, una in Giappone e sto anche conducendo un workshop di sperimentazione visiva online.