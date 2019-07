Xiaomi CC9 e Xiaomi CC9e presentati ufficialmente

Circa 10 giorni fa Lei Jun, il fondatore di Xiaomi, aveva confermato che la sua azienda avrebbe lanciato sul mercato una nuova serie di smartphone.

E così, naturalmente, è avvenuto. La serie in questione si rivolge ad un pubblico giovane, dinamico e che ama scattare foto. Il nome di questa serie di smartphone è Xiaomi CC di cui oggi sono stati presentati ufficialmente i primi modelli.

Gli smartphone in questione sono lo Xiaomi CC9 e lo Xiaomi CC9e. Il CC9 verrà proposto anche nella variante Meitu Custom Edition.

Questi smartphone sono davvero interessanti ed i prezzi, al momento per il mercato cinese, sono più che competitivi. Probabilmente questi smartphone potrebbero arrivare in Italia con il nome di Mi A3 e Mi A3 Lite (e, quindi, con Android One e non con la MIUI). Di seguito sono riportate le loro caratteristiche.



Xiaomi CC9

Display: AMOLED 6.39″, Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 710

GPU: Adreno 616

RAM: 6GB (8GB sul CC9 Meitu Custom Edition)

Memoria interna: 64/128GB (256GB sul CC9 Meitu Custom Edition)

Sistema operativo: Android 9 Pie

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 32MP

Fotocamera posteriore: tripla (48MP + 8MP + 2MP), flash LED

Batteria: 4030 mAh Lettore di impronte digitali sotto il display, jack audio da 3.5 mm, Game Turbo 2.0

Xiaomi CC9e

Display: AMOLED, 6.08″, HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 665

GPU: Adreno 610

RAM: 4/6GB

Memoria interna: 64/128GB

Sistema operativo: Android 9 Pie con interfaccia personalizzata MIUI 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS/AGPS/Glonass/Beidou/Galileo, NFC

Fotocamera frontale: 32MP

Fotocamera posteriore: tripla fotocamera (48MP + 8MP + 2MP), flash LED

Batteria: 4030 mAh con supporto alla ricarica rapida Quick Charge 4+ a 18W

Lettore di impronte digitali sotto il display, jack audio da 3.5 mm, Game Turbo 2.0