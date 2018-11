Alberto Salaorni & Al-B.Band tra novembre e dicembre fanno ballare e cantare Verona, Madonna di Campiglio, Ponti sul Mincio, Fano

Alberto Salaorni e i suoi musicisti, ovvero l'allegra brigata Al-B.Band, fanno da tempo ballare, cantare e divertire tutta l'Italia con la loro musica dal vivo scatenata. Tra fine novembre e dicembre 2018 sono parecchio impegnati, in un tour di ben 8 diversi concerti. Il 23 novembre, tornano alla Trattoria Italiana di Ca' Persiane (VR) per il party "A tavola con gli artisti". E' un evento perfetto per chi ama sia la buona cucina che la musica da cantare e ballare. Il 30 novembre invece restano in provincia di Verona ma si spostano al Golf Club Cà degli Ulivi di Marciaga per l'evento Big Show. Il 7 dicembre sono al Pala J di Fano (PU), mentre domenica 9 dicembre sono al Corte Cavalli di Ponti sul Mincio (VR). Infine chiudono il mese con una tripletta d'eccezione subito prima di Capodanno: il 21 dicembre sono al Fabric 107 di Verona, il 28 sono ancora alla Trattoria Italiana di Ca' Persiane (VR) mentre il 30 fanno scatenare il Piano 54 di Madonna di Campiglio (TN), uno dei locali di montagna di riferimento in Italia e non solo.

Alberto "Albi" Salaorni alle chitarre e voce, Davide Rossi al basso elettrico, Alberto De Grandis alla batteria, Andrea Mai alle tastiere e cori, Irene De Pascalis alla voce e Claudia Giuliani alle percussioni. Avete appena letto la formazione tipo di Alberto Salaorni & Al-B.Band, uno dei gruppi live italiani più affermati. Con la loro musica, il loro buonumore e la loro capacità di far scatenare ogni tipo di pubblico sanno dare emozioni a piazze, feste e locali d'ogni tipo. Il loro repertorio abbraccia decine e decine d'anni di musica. Sanno passare con disinvoltura dal repertorio internazionale alle canzoni italiane, dai grandi successi del passato, anche quelli 'fuori moda' (come tutti sappiamo, le grandi canzoni non possono esserlo davvero) ai successi del momento.

