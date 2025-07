L'attuale contesto economico internazionale si sta facendo sempre più instabile. L'incertezza cresce, alimentata da due fattori principali: da un lato, gli annunci altalenanti degli Stati Uniti in materia di politica commerciale, che vengono aggiornati frequentemente e senza una linea coerente; dall'altro, l'inasprimento delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che mantiene alta la pressione sui mercati energetici e sul clima di fiducia globale.



Domanda mondiale ancora debole

Nonostante alcuni segnali di recupero, le prospettive per la domanda globale restano negative anche a maggio e giugno. Lo scenario macroeconomico è frammentato: l'economia cinese mostra una moderata espansione, mentre gli Stati Uniti stanno vivendo una fase di rallentamento. Nell'area euro, invece, la produzione industriale è in calo, segno che la ripresa stenta a prendere ritmo.



Italia: segnali misti dall'industria e dalla fiducia

Nel nostro Paese, la situazione è in chiaroscuro. A maggio, l'indice destagionalizzato della produzione industriale ha registrato una contrazione congiunturale dello 0,7%, ma nella media del trimestre marzo-maggio si osserva un leggero rimbalzo dello 0,6%. Si tratta di un progresso modesto che non basta a dissipare i dubbi sulla tenuta della ripresa.

Sul fronte della fiducia, le imprese mostrano un cauto ottimismo, con un aumento per il secondo mese consecutivo. Al contrario, la fiducia dei consumatori è tornata a scendere dopo il miglioramento registrato a maggio. Il calo è generalizzato e coinvolge tutte le componenti dell'indice, segnalando una crescente incertezza delle famiglie.



Commercio estero e lavoro: segnali positivi



I primi quattro mesi dell'anno mostrano un andamento positivo del commercio estero. Esportazioni e importazioni sono cresciute su base annua sia verso i mercati UE che verso quelli extra-UE, segno di una domanda internazionale ancora reattiva nonostante le incertezze globali.

Anche il mercato del lavoro conferma una buona tenuta. A maggio, gli occupati sono aumentati dello 0,3% rispetto ad aprile. La crescita riguarda sia i lavoratori autonomi che i dipendenti a tempo indeterminato, mentre si registra un calo tra i contratti a termine.



Consumi, reddito e inflazione

Nel primo trimestre del 2025, la spesa delle famiglie per consumi finali è aumentata, trainata anche dalla crescita del reddito disponibile lordo. Interessante è anche il dato sulla propensione al risparmio, in aumento di 0,6 punti percentuali: un possibile segnale di cautela delle famiglie in un contesto economico percepito come instabile.

Sul fronte dei prezzi, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) ha registrato a giugno un incremento tendenziale dello 0,7%, stabile rispetto a maggio e inferiore di due decimi rispetto alla media dell'area euro. Tuttavia, l'inflazione “di base” – quella che più impatta sul quotidiano – è in accelerazione: il cosiddetto “carrello della spesa” (beni alimentari, per la casa e la persona) è aumentato del 3,1% su base annua, rispetto al 2,7% di maggio.



Il quadro economico italiano si inserisce in un contesto globale complicato e imprevedibile. L'andamento della produzione e della fiducia mostra un'Italia che procede a fatica, ma senza cedimenti netti. Il lavoro tiene, il commercio estero regge, e i consumi continuano a muoversi, anche se accompagnati da un maggiore risparmio e da un'inflazione selettiva che pesa sulle famiglie.

Il secondo semestre si apre quindi sotto il segno dell'incertezza, ma anche con alcuni margini di resilienza. Molto dipenderà dall'evoluzione delle dinamiche internazionali e dalla capacità del Paese di affrontare le sfide strutturali ancora irrisolte.