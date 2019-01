Aiad Dobermann organizza un evento straordinario, a Pistoia il 21° trofeo Caliandro

AIAD , con il suo Presidente Dott. Attilio Polifrone, il Patrocinio del Comune di Pistoia ed il nulla osta della Protezione animali, il prossimo 3 febbraio organizza il 21° trofeo Caliandro.

Giudici dell'evento: Hans Wiblishauser (Germania), Attilio Polifrone (Italia), Florindo Coppo (Italia)

Al 21° trofeo Caliandro, che si svolgerà presso lo spazio espositivo La Cattedrale in via Pertini, va in scena una delle razze canine più straordinarie al mondo, il Dobermann, un esemplare meraviglioso che non sa cosa sia la paura, sicuro di sé, costantemente vigile, coraggioso in qualsiasi situazione.