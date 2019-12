L’Amministrazione comunale, con l’approssimarsi dei festeggiamenti della notte di Capodanno e l’usanza di accendere fuochi pirotecnici per salutare il nuovo anno, sente l’esigenza di invitare la comunità cittadina, oltre ogni strumento giuridico, che la legge consente di dispiegare (e che rischierebbe di restare mera prescrizione normativa, ma priva di un vero sentire), a tenere un comportamento attento, prudente e rispettoso per noi stessi e per quanti ci circondano.

Per questo ragione viene rinnovato l’invito ad acquistare solo ed unicamente fuochi pirotecnici presso esercenti autorizzati per prodotti conformi alla legge in materia, poiché resta ancora troppo alta la casistica di incidenti causati dall’approssimativo confezionamento di polvere pirica con importanti danni agli arti e al volto.

L’auspicio è che si opti per un brindisi augurale, parimenti rispettoso degli animali, per i quali il fragore dei botti di Capodanno desta paura e insofferenza. Un Capodanno senza deflagrazioni, ma con solo fiaccole o fontane è comunque un contesto di festa e allegria. Gli animali oggi rappresentano a tutti gli effetti un’estensione delle nostre famiglie e nessuno di certo vorrebbe mai provocare ad un parente alcun disagio, specialmente in una cornice di festa.

Allo stesso modo l’Amministrazione ha voluto rivolgersi anche a tutti quei ragazzi, che decideranno di festeggiare, dopo la mezzanotte, fuori casa. Si raccomanda massima prudenza alla guida evitando abuso di alcolici o eccessivo spirito di imprudenza: ci si ricordi sempre di avere una famiglia e degli amici che aspettano al ritorno. “Queste poche righe – affermano il Sindaco e gli Assessori – vogliono rappresentare solo un appello, che rivolgiamo a tutti Voi con la certezza che farete vostra l’istanza e la responsabilità di trascorrere e festeggiare il Capodanno nel pieno rispetto di tutti. L’Amministrazione comunale augura un felice Capodanno e un Buon Anno nuovo”.

Nella giornata di Capodanno la raccolta dei rifiuti, non verrà svolta. Riprenderà giovedì 2 gennaio, quando, in via eccezionale, sarà possibile conferire oltre alla frazione plastica, così come previsto dal calendario settimanale, anche l’umido, il vetro e le lattine. Il giorno successivo – 3 gennaio – invece la raccolta sarà regolare, come da calendario, e dunque col ritiro della frazione indifferenziata. Si invitano i cittadini ad attenersi a quanto disposto evitando il conferimento d’altra tipologia di rifiuto proprio per evitare situazioni di disagio. Per le attività commerciali invece la raccolta avverrà in modo regolare, così come previsto negli ordini di servizio relativi le giornate festive; stesso discorso varrà per lo spazzamento.