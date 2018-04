Avicii: la causa della morte potrebbe essere il suicidio. "Non riusciva ad andare avanti" scrivono i famigliari

Avicii, il famosissimo dj scomparso il 20 aprile scorso, non smette di restare vivo nel ricordo dei fans. Molti di essi però non riescono a non chiedersi come possa essere morto così prematuramente. Tim Bergling, infatti, aveva solo 28 anni e c'è mistero attorno alle cause della morte.

La manager Diana Baron, che diede l'annuncio della morte con un comunicato stampa, non disse nulla a riguardo. Il 23 aprile la famiglia Bergling scrive una lettera di ringraziamento verso tutti coloro che hanno dimostrato affetto e vicininanza. Ma ancora una volta chiede che venga rispettata la loro privacy.

Il 26 aprile, però, la famiglia scrive una seconda lettera e stavolta si sbilancia. In essa si dice che Avicii non riusciva più ad andare avanti e che voleva trovar la pace. Queste parole fanno pensare che probabilmente il dj si sia suicidato.