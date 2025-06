Sai come agisce Veoza nelle donne in menopausa? Sai che ruolo determina contro le vanpate di calore derivanti dalla menopausa? Sai che è il farmaco preferito da quelle donne in menopausa che non vogliono o non possono sottoporsi alla Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) che è stata la cura più efficace per le vampate severe. E lo è ancora per molte donne?

Ebbene, saprai anche che il farmaco è entrato nel circuito di vendita occupando gli scaffali delle farmacie da poco tempo, da appena qualche mese e da appena qualche settimana, o poco più, sono cominciate le raccomandazioni, da parte degli Organi regolatori e di controllo, sull'utilizzo per dei possibili effetti, in qualche caso anche gravi, sulla salute della donna che lo assume.

Se sei fra queste donne che sta prendendo il farmaco, su consiglio medico, sai come comportarti? Sai che tipo di reazioni avverse ha dato il farmaco e sai che devi sottoporti a dei controlli anche in assenza di sintomi ed effetti avversi? Sai se gli effetti collaterali riscontrati sono reversibili e sai in che entità di gravità sono stati riportati?

Potresti valutare col tuo medico la sostituzione della molecola? A tutte queste domande troverai la risposta CLICCANDO QUI...