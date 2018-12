Marietto feat. Astou G - Djighen (Total Freedom Recordings)

DJ Marietto, uno dei personaggi più attivi della scena della dance italiana, ha da poco pubblicato "Djighen". Il brano ha sonorità afro house. Prodotto dallo stesso DJ Marietto insieme a Piero Scibetta, è interpretato e scritto insieme all'artista senegalese Astou G... ed un vero inno alle donne e alla loro forza.

A dicembre 2018 il brano esce anche in un remix curato che Shorty, uno dei simboli musicali di Radio Deejay, ha realizzato con Rion. "Il testo della canzone è in senegalese e dal primo all'ultimo verso dà un importante messaggio sociale", spiega DJ Marietto. Parole come "Dobbiamo rispettare le donne, la donna deve essere rispettata sempre, la vita non può andare avanti senza le donne" sono davvero importanti. Ed un personaggio come Astou G, cantante e performer, incarna alla perfezione il ruolo di una donna forte, capace di dar voce a tutto l'universo femminile.

Pugliese d'origine ma residente da tempo a Milano, DJ Marietto dà energia alla città con dj set in club di riferimento (Loolapaloosa), alla radio, con il suo show This is Top su Silver Music Radio e pure allo stadio San Siro (è il dj ufficiale dell'Inter).

"Djighen" esce su Total Freedom Recordings, la label di Silvio Carrano, anche lui pugliese, da sempre legato a Musicaeparole, al Popfest e pure a Kumusic, agenzia italiana attiva però in tutto il mondo.

Come tutte le release di Total Freedom, anche "Djighen" ha sonorità decisamente internazionali. La versione originale del brano ha già avuto ottimi risultati. Ad esempio, è stata proposta da Radio Deejay, Sky Sport, Radio 105, m2o, Piter Pan, Ciccio Riccio, Radio Norba e tante altre emittenti.

