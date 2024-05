Forza Italia, nonostante la dipartita di Silvio Berlusconi, continua a calcare la scena politica, anche se non ha più la forza di una volta e la sua partecipazione al governo è più una comparsa che una recita da protagonista. Se non fosse stato per le assurde alleanze che consentono anche a un partitino di salire al governo sarebbe già morta con il suo fondatore, perché Forza Italia era solo Berlusconi.

Questa destra di ex camerieri come Giorgia Meloni e di uno che ancora non si è capito che lavoro facesse prima di campare di politica come Matteo Salvini, si identifica quasi esclusivamente in Fratelli d'Italia, mentre anche la Lega ha perso credibilità, voti e consensi, cosa che ha spinto il “Capitan Findus” che rischia fino a quindici anni di carcere per sequestro di persona nel caso della Ocean Viking a candidare un elemento come Roberto Vannacci per le prossime elezioni europee.

E Forza Italia? Ed è qui che nasce il problema. Perché i figli di Silvio Berlusconi devono decidere cosa fare della creatura fondata dal padre: assumere la guida del movimento o lasciarlo al suo destino che nella situazione attuale non pare affatto un destino florido. Bisogna infatti ricordare che Forza Italia fu fondata nel 1994 da Silvio Berlusconi per contrastare il ciclone di Tangentopoli che, dopo aver spazzato via i sui “santi protettori” come Bettino Craxi, rischiava di mandare in galera pure il Cavaliere, oltre a fare a pezzi il suo impero economico.

Ora i figli di Silvio Berlusconi questo rischio non lo corrono. Sia perché non sono indagati per nessun reato, sia perché non c'è più quel fantomatico comunismo tanto temuto da Berlusconi pronto a oscurare il suo impero televisivo. Tenuto anche conto che con quel miserabile otto percento di voti raccolto alle ultime elezioni politiche, Forza Italia, ridotto a stampella del governo dei peggiori, non avrebbe nemmeno più l'autorevolezza per fare gli interessi del Gruppo della Fininvest.

Attualmente la famiglia Berlusconi continua a finanziare il partito. Si, ma con quale vantaggio visto che che la sua influenza politica è limitata? Da qui la decisione su cosa fare. Marina Berlusconi fece già sapere che Forza Italia dovrà camminare con le sue gambe. Piersilvio Berlusconi smentì ogni sua discesa in campo. Mentre Barbara, Eleonora e Luigi non hanno interesse alla politica e, se è per questo, non avrebbero nemmeno il carisma per rilanciare il partito. A questo punto la prospettiva è che la dinastia Berlusconi al gran completo potrebbe decidere di mollare il movimento. Un segnale potrebbe arrivare dopo le elezioni europee. Se le cose dovessero mettersi male, questo potrebbe segnare definitivamente il trapasso di Forza Italia.