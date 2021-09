È attivo da alcuni giorni il sito della società “Tc Italia servizi s.r.l.”, che gestisce la sosta a pagamento a Milazzo: esso è raggiungibile all’indirizzo https:/www.tcitaliaserviziparkingmilazzo.com oltre alle informazioni su orari e tariffe relative alle aree di parcheggio nel territorio comunale (quelli della zona balneare cesseranno il 30 settembre), vi è una sezione dedicata ai pass a tariffa agevolata per i lavoratori delle attività commerciali, artigianali, studi professionali e dipendenti pubblici e privati i quali possono usufruire degli abbonamento mensili per l’intera o la mezza giornata.

All’interno della stessa anche il modulo da compilare e presentare per ottenere l’agevolazione, il quale va inviato al seguente indirizzo mail:

[email protected]

Per informazioni e assistenza è anche possibile contattare il numero 3792792780 attivo dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30. Ecco il dettaglio: il Pass Rosa è previsto nell’Ambito urbano A (Via XX Settembre - Piazza XXV Aprile - Via Giorgio Rizzo dalle 08:30 di lunedì alle ore 20:00 di sabato), il cui prezziario è di € 40,00 per mezza giornata e di € 60,00 per la giornata intera, nonché nell’Ambito urbano B - Via Umberto I (Via Tenente La Rosa dalle 08:30 di lunedì alle ore 20:00 di venerdì), le cui tariffe ammontano a € 50,00 per la mezza giornata ed a € 70,00 per la giornata intera.

Per i dipendenti pubblici e privati, che svolgono attività lavorativa da lunedì a venerdì, le agevolazioni sono ridotte come segue: nell’Ambito urbano A €30,00 per la mezza giornata ed € 50 nella giornata intera; nell’Ambito urbano B €40,00 per mezza giornata ed € 60,00 nella giornata intera. È introdotto il pass verde per i residenti, che dimostrano di non disporre d’alcun posto auto all’interno della proprietà: tale pass consentirà al beneficiario di sostare esclusivamente nella via della propria residenza e verrà rilasciato soltanto uno a famiglia. Siffatta agevolazione è concessa esclusivamente alle seguenti vie: Via C. Colombo, Via Cavour, Via Dei Mille, Via Ten. Siro Brigiani, Via Ten. N. La Rosa, Via Madonna Del Lume, Via Massimiliano Regis.

Per avanzare la richiesta, occorre compilare il modulo in allegato e inviarlo ai seguenti indirizzi: [email protected] oppure [email protected] È inoltre istituito un pass, di colore rosso per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e gli specialisti, i quali possono richiedere a titolo gratuito il pass limitatamente all’attività di visita a domicilio svolta all’interno della zona a sosta a pagamento.

Per avanzare richiesta, occorre compilare il modulo presente nel sito e inviarlo all’email [email protected] Per gli operatori esercitanti una pubblica funzione o d’una attività ad essa assimilabile, per il cui esercizio sia necessario l’uso dell’auto possono richiedere a titolo gratuito il PASS di colore blu.

Per avanzare richiesta, occorre compilare il modulo presente nel sito e inviarlo all’email [email protected] Per le donne in gravidanza, i veicoli elettrici, i veicoli ibridi con ricarica elettrica, autobus di linea, Taxi e NCC, i carri funebri in servizio di onoranze, i giornalisti muniti di contrassegno speciale, i mezzi delle forze dell’ordine pubblico, i veicoli di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, ecc.), i veicoli di servizio di proprietà del Comune di Milazzo, il carro attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva in tali aree, i veicoli a servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno di cui all’art 188 del Codice della Strada, le biciclette, i motocicli e i ciclomotori (solo nel caso di saturazione degli appositi stalli dedicati) non occorre esibire alcun contrassegno.