Il cantautore calabrese Raffaele Rubinetto, originario di Rossano Calabro, ha alle spalle un percorso di vita particolare. Ha vissuto esperienze in Africa, vissuta da viaggiatore che cerca di aiutare e non certo solo da turista. Ancora oggi, ogni giorno è a contatto con i problemi di chi è fragile, di chi ha bisogno di aiuto e non solo con le luci e i lustrini dello show business.

Il suo nuovo singolo, intitolato semplicemente "Vita" e arriva dopo un brano altrettanto intenso, "Canto alla Luna". Il brano è accompagnato da un video emozionante girato soprattutto su una bella spiaggia calabrese. Il testo di "Vita", in particolare, Raffaele Rubinetto l'ha scritto due anni dopo il suo ritorno dall'Africa, dove ha vissuto momenti che in qualche modo ha segnato e cambiato la sua esistenza. Nel brano é forte la voglia di raccontare una visione del mondo più complessa e autentica, fatta delle "piccole cose" che contano davvero.

"Vita" è nata di getto, di notte, in un momento di riflessione. E' un dialogo intimo e profondo con la vita,i n un momento di distacco dalle distrazioni e dalle apperenze di questa società cinica e mediocre che spesso annebbia le nostre anime,infatti le più ardue battaglie si combattono quando si è soli con noi stessi.

E' stato fondamentale per Raffaele Rubinetto l'incontro con il chitarrista Attilio Costa e il produttore ed ingegnere del suono Edoardo Santini. Tutto sembra nascere, nel brano, da un dialogo costante tra chitarra acustica a pianoforte, da cui parte un groove avvolgente di batteria a cui si aggiungono archi ed altri strumenti. Per il pianoforte é stato coinvolto il giovane musicista francese Théo Payen.

La produzione e l'arrangiamento seguono le parole di Raffaele, rafforzando il messaggio e il sentimento. Il passaggio finale é stato ovviamente il missaggio e il mastering del pezzo, realizzato nello studio di Boston di Edoardo Santini, cercando ancora una volta la trasparenza, per lasciare il più possibile intatte la genuinità e la poesia del brano.



Raffaele Rubinetto - Vita

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=a_mhDw2rh5I

Spotify

https://open.spotify.com/track/6E6KoKirZ7BlBYtFW19G1n?si=5U0ISYO5RDWMcKQqCvubNA

Raffaele Rubinetto su Instagram

https://www.instagram.com/raffaelerubinetto/