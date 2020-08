Nuovo patto siglato tra Roberto Fiore, leader indiscusso di Forza Nuova ed Alessandro Vigi; nasce il Popolo di Forza Nuova, l'ala moderata di FN in piazza a Roma il 5 settembre al fianco di centinaia di altri movimenti e personalità come Occhionero, Meluzzi, Sgarbi, Belli, Taormina e molte altre. Attesa una folla oceanica di partecipanti con la benedizione dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò.

Nella tarda serata di ieri, è stato siglato il nuovo patto tra Roberto Fiore, segretario di FN, ed Alessandro Vigi nuovo coordinatore nazionale de "Il Popolo di Forza Nuova".

Questa corrente politica nasce dall'esigenza di accogliere il popolo che, pur condividendo i punti di Forza Nuova, vuole far parte di un'ala più moderata della stessa. Questo nuova sezione ha come obbiettivi primari il contrasto alla dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria ed ha come sostenitori genitori, imprenditori, nonni, liberi professionisti e tutte le persone stanche dell'attuale gestione politica italiana che da anni viene contestata da Roberto Fiore.

I punti forti del Popolo di Forza Nuova sono: stop al business accoglienza, chiusura delle frontiere con pattugliamento ai confini, servizi agli italiani (casa, lavoro, asili) con la famiglia al centro delle politiche sociali, stop ad adozioni e matrimoni gay, reddito di maternità per incentivare le nascite, difesa della vita dal concepimento alla morte naturale, italexit e ritorno alla sovranità monetaria.

L' imprenditore Alessandro Vigi, il nuovo coordinatore nazionale del Popolo di Forza Nuova, ha accettato con entusiasmo l'incarico affidatogli da Roberto Fiore ed è pronto a scendere in piazza a Roma il 5 settembre al fianco di centinaia di altri movimenti e personalità come Occhionero, Meluzzi, Sgarbi, Belli, Taormina e molte altre le quali hanno aderito all'iniziativa ideata e creata da Roberto Fiore e dal vice presidente Giuliano Castellino.