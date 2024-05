Forse nessuno se n'è accorto, ma il 2 maggio è stata la Giornata Mondiale dei Blogger. Figure che nella maggior parte dei casi sono lontani dai giochi di potere, ovvero non rispondono a nessun padrone. I blogger, professionali o amatoriali che siano, sono i veri protagonisti dell'informazione moderna: quella che viaggia nel panorama virtuale.

Il punto di forza dei blogger, a differenza dei giornalisti che vengono assunti solo se sono amici degli amici degli amici dei sotto-amici, hanno la possibilità di apparire relativamente in modo facile e immediato e di diffondere contenuti di pubblica utilità che di solito i media di regime, quelli composti da pennivendoli che si vendono per un tozzo di pane, nascondono. Inoltre, possono raggiungere un vasto pubblico in pochi minuti e influenzare i lettori su argomenti che vanno dalla politica allo sport, passando per la religione, l'economia, la moda, la musica. Inoltre, molti blogger sono anche impegnati in cause importanti che puntano a sensibilizzare l'opinione pubblica su questioni sociali, ambientali o culturali. Un'attività, retribuita o meno, che può avere un impatto tangibile nel mondo reale, spingendo per il cambiamento e l’azione.

Il problema sorge quando i blogger iniziano a pubblicare notizie che corrispondono a mezze verità o vere e proprie menzogne. L'informazione è il pilastro della democrazia, ma per essere informazione è necessario che i contenuti siano sottoposti prima a dei controlli e a delle verifiche per evitare di diffondere fake news che anziché informare il lettore finisca solo per disinformalo, come capita ai complottisti che vogliono far valere le loro teorie.

Purtroppo, capita spesso che nella foga di voler pubblicare un post, l'autore non si prenda nemmeno la briga di separare la menzogna dalla verità, finendo per mettere insieme un minestrone tossico. Un esempio è il caso di Emanuela Orlandi che è tornato di moda negli ultimi tempi. Ho notato che molti blogger hanno una loro teoria sui motivi della scomparsa della ragazza, ma nessuno di loro presenta prove, documenti, fatti, testimonianze che siano attendibili e non delle polpette avvelenate. Vanno tutti per opinioni personali. Ma le opinioni personali, per quanto legittime, non necessariamente sono verità.

Nasce quindi la domanda su come garantire che i contenuti siano accurati e affidabili. Anche i blogger, come i giornalisti, hanno delle responsabilità etiche. Anche loro devono porsi delle regole. Se chi scrive non è sicuro di quello che pubblica deve lasciare perdere, in attesa di verifiche migliori. Se queste non arrivano, allora meglio tacere piuttosto che riempire il web di frottole un tanto al chilo. La Giornata Mondiale dei Blogger resta un’occasione per celebrare il loro impatto positivo sulla nostra cultura e società. Ma diventa anche il pretesto per riflettere su come migliorare questo mezzo anziché inquinarlo.