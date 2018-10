Ludovica Pagani inviata di Quelli che il Calcio

Ludovica Pagani, una delle principali influencer italiane, sarà protagonista in tv all'interno di Quelli che il Calcio.

Domenica 7 ottobre dalle 15 insieme al comico ligure Dario Vergassola sarà infatti allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo per la partita Atalanta - Sampdoria.

Sarà una delle inviate del celeberrimo programma in onda su RaiDue, condotto quest'anno da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu insieme a Mia Ceran. Ludovica Pagani, bergamasca DOC, è da sempre legata allo sport e non può che tifare Atalanta.





Chi è Ludovica Pagani

Ludovica Pagani è considerata una delle principali influencer italiane. Su Instagram ha oltre un milione e 400.000 fan. Ognuna delle sue stories viene visualizzata mediamente da 350.000 persone, mentre i suoi post generano qualcosa come 47 milioni di impression alla settimana con una copertura media di 1.600.000.

Nata a Bergamo il 25 giugno del 1995, ha frequentato il Liceo Linguistico ad indirizzo Giuridico ed Economico per poi iscriversi all'università di Management a Milano. Nel 2016 ha iniziato l'attività di influencer sui social collaborando con diversi brand di moda. Ha poi condotto una serie web serie, We live shopping e co-condotto Milanonow, un programma in onda su Telelombardia.

E' da sempre legata all'universo dello sport. Nel 2017 ha iniziato la co-conduzione del programma sportivo Gokartv su Sportialia. E' stata una delle protagoniste di un video degli Autogol, "La serie A va al mare", una partecipazione che le ha regalato il primo grande successo con i suoi follower.

Il suo canale YouTube, creato a metà maggio 2018, all'inizio di settembre ha già totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni e ha oltre 160.000 iscritti.

https://www.instagram.com/ludovicapagani

https://www.facebook.com/LudoPagani/

https://www.youtube.com/ludovicapagani