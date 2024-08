La Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi si trova a navigare in una Babele di versioni così contrastanti da far temere che i quaranta deputati e senatori finiranno per mollare la presa, avviliti e stressati. Le persone interrogate sono state finora tante, ma le certezze poche. Troppe reticenze, troppo bugie, troppe omissioni, troppe piste che vanno ognuna per conto proprio per risolvere il caso.

Il merito della Commissione Parlamentare finora è stato quello di aver tenuto alla larga personaggi che già in passato si sono rivelati inattendibili e che hanno fatto perdere solo tempo prezioso ai magistrati. Persone che volevano adesso approfittare del palcoscenico offerto dalle indagini della Bicamerale per ritornare al centro dell'attenzione. Il primo è stato Ali Agca, il quale ha detto che Emanuela Orlandi è stata rapita dal Vaticano per chiedere la sua liberazione. Cioè, il Vaticano avrebbe sequestrato una sua cittadina per far pressione su se stesso. Solo un asino può credere a una versione simile. Poi ha cambiato idea e, in un video diffuso sulla rete, ha detto che Emanuela Orlandi è stata rapita da Entità. E chi sarebbe Entità? Sarebbe nientedimento che il nome di Satana. È bastata questa chicca delirante affinché la Commissione lo ignorasse.

La seconda persona è Marco Fassoni Accetti che nel 2013 si auto-accusò di aver rapito non solo Emanuela Orlandi, ma anche Mirella Gregori e le ragazze di mezza Italia. Il motivo del sequestro? Costringere il papa ad abbandonare la sua lotta contro il comunismo sovietico. Adesso insiste nel dire che era lui “L'americano” che telefonò in Vaticano per chiedere la liberazione di Ali Agca. Lo ha fatto per bocca del suo avvocato il quale non si capisce per quale motivo insisterebbe a cacciare nei guai il suo assistito. Il giochetto però non è riuscito, anche perché una perizia psichiatrica ha definito Marco Accetti un personaggio affetto da mitomania e desideroso di stare al centro dell'attenzione. Quanto basta perché la Commissione lo depennasse.

Nessun membro o ex membro della banda della Magliana è in preventivo di essere ascoltato, soprattutto dopo che un personaggio come Marcello Neroni, intervistato da un certo Alessandro Ambrosini che continua a parlare di un rapimento effettuato prima dalla criminalità romana, poi dai nuclei rivoluzionati armati e domani forse dai marziani, ha detto che Emanuela fu fatta sparire per nascondere uno scandalo sessuale in Vaticano che vedeva come protagonista addirittura Giovanni Paolo II in persona che, nonostante fosse spiato giorno e notte dal KGB, andava a caccia di minorenni per riempire il suo harem.

Messi da parte questi personaggi, la Commissione è passata a interrogare i magistrati che si sono occupati del caso. Morta Margherita Gerunda e Domenico Sica, i pm che più di altri erano convinti di un delitto a sfondo sessuale commesso da qualcuno che Emanuela Orlandi conosceva bene, come per esempio lo zio Mario Meneguzzi, della cui colpa Domenico Sica era più che convinto, ecco fare la loro comparsa il pm Ilario Martella che ha parlato di Emanuela Orlandi rapita per intimidire Ali Agca e costringerlo a ritirare le accuse che stava lanciando con la Bulgaria, su suggerimento dei servizi segreti italiani, tacciata di aver armato la mano del terrorista turco per uccidere papa Giovanni Paolo II. Frottole, ha detto l'altro magistrato interrogato dalla Commissione, Giancarlo Capasso, il quale ha parlato, ma senza fornire prove, di un rapimento da parte della banda della Magliana per recuperare i soldi che il sodalizio criminale aveva investito sul Banco Ambrosiano e che il papa aveva sperperato per finanziare il partito Solidarnosc in Polonia quando, come fece notare il cardinale Silvio Oddi, sarebbe stato più facile rapire Paul Marcinkus, presidente dello Ior, che girava per strada da solo e che avrebbe fatto più rumore rispetto a Emanuela che in fondo andava solo a suonare il flauto.

Terminata l'audizione con i magistrati, ecco subentrare i giornalisti che si sono occupati della vicenda. Come Fabrizio Peronaci, che continua a parlare di un ricatto internazionale, con il solito Ali Agca messo in mezzo come pedina di scambio, nonostante che il pm Adele Rando, nella sentenza di archiviazione della prima inchiesta datata 1997, aveva escluso nel modo più assoluto un rapimento internazionale. Poi si è passati al giornalista Tommaso Nelli il quale, a differenza di Peronaci, è volato basso, sostenendo che la verità su Emanuela Orlandi va cercata nel microcosmo sociale frequentato dalla ragazza, alludendo a un delitto sessuale commesso possibilmente dentro il Vaticano, perché il Vaticano fa sempre notizia.

Su Rossella Pera, che si vanta di essere stata convocata dalla Commissione, meglio stendere un velo pietoso con la sua pista di Emanuela adescata da un reclutatore di minorenni da destinare ai prelati o ai film porno. Un reclutatore che avrebbe usato la scusa dell'offerta di lavoro dell'Avon e che sarebbe stato talmente cretino da aver fatto di tutto per lasciare tracce, permettendo alla ragazza di telefonare a casa, parcheggiando un macchina vistosa in sosta vietata, davanti al Senato e facendosi riconoscere da un vigile urbano il quale gli disse di smammare perché lì non poteva stare. Un genio dell'adescamento, non c'è che dire. Non resta che aspettare l'audizione del giornalista Pino Nicotri che dovrebbe avvenire a metà settembre, l'unico che ha detto che la verità su Emanuela Orlandi va cercata nell'ambiente amical-parentale della giovane studentessa di musica e non in chissà quali intrighi nazionali o internazionali.

La Commissione ha incredibilmente quasi ignorato la famiglia Orlandi. Nel senso che non ha fatto nessuna domanda specifica alle sorelle di Emanuela: Natalina, Federica e Cristina. Mentre ha lasciato che Pietro Orlandi si esibisse in un monologo in cui ha parlato delle solite cose rivelatesi già delle bufale: la pista inglese, la trattativa di Capaldo, le chat tra due personaggi vicini al papa. I commissari parlamentari lo hanno fatto parlare senza porgli nemmeno mezza domanda. Cosa che invece non è successa con Pietro Meneguzzi, cugino di Emanuela Orlandi, messo letteralmente sotto torchio con una raffica di domande a cui sono derivate spesso risposte contraddittorie. Senza citare le amiche di Emanuela che sono andate avanti a colpi di non c'ero quel giorno, non la conoscevo bene, quella sera non l'ho vista e se l'ho vista non ricordo. Clamoroso il caso di Laura Casagrande che ha fornito ben tre versioni diverse: si, l'ho vista ma da lontano; no, non l'ho vista; si l'ho vista era con me vicino alla fermata dell'autobus.

In questo marasma di piste che si dividono come gli svincoli autostradali, per la Commissione Parlamentare arrivare ad afferrare il bandolo della matassa sarà un'impresa difficile, per non dire impossibile. A meno che non si voglia dar credito alla versione di un giornalista, di cui non faccio il nome, il quale ha saputo da fonti confidenziali che parte della Commissione Parlamentare d'Inchiesta ha già deciso quale pista seguire: la “pista estera”, così da accontentare tutti. Lo Stato Italiano che si vanterebbe di aver trovato la verità. Il Vaticano che verrebbe scagionato da ogni accusa. La magistratura che potrebbe chiudere definitivamente questa storia. La famiglia Orlandi che saprebbe cosa è successo a Emanuela. La famiglia Meneguzzi che vedrebbe allontanato ogni sospetto da Mario Meneguzzi. I media che avrebbero una marea di notizie da dare e l'opinione pubblica a cui verrebbe servito un nemico esterno da attaccare, soprattutto in un momento in cui la Russia si è lanciata alla conquista dell'Europa. Applausi.