Il Premio Kinéo, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell’Associazione Culturale Kinéo), torna anche quest’anno alla 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, di cui è storico evento collaterale.

Sostenuto dalla DGCA del MIC, l’evento, condotto dall’attrice Francesca Valtorta, si terrà sabato 31 agosto 2024 alle ore 21.00 nella splendida cornice dell’Hotel Ca’ Sagredo, ormai divenuto, grazie alla sensibilità per l’arte della direttrice Lorenza Lain, la casa del Premio Kinéo.

Fedelissima del Premio, la stilista toscana Eleonora Lastrucci, capace di dare bellezza all’evento e rendere perfetti tutti i Red Carpet con i suoi outfit di Haute Couture.

A ricevere il Premio Kinéo & Martha De Laurentiis è il produttore Andrea Scrosati, Group COO di Fremantle, in questo momento impegnato su numerosi progetti tra cui la nuova serie tv Sandokan con Can Yaman.

Per il cinema assoluto mattatore di questa edizione è il film Netflix Sei nell’anima, biopic sulla rock star Gianna Nannini, che si aggiudica tre premi: Cinzia TH Torrini è la miglior regista, Letizia Toni la miglior attrice protagonista, mentre Noemi Brando ottiene il riconoscimento come Giovane Rivelazione.

Venendo agli altri premi, quello come miglior attore protagonista va ad Alessandro Tedeschi per il film Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi e Alice Arcuri si aggiudica quello come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Holiday di Edoardo Gabbriellini.

Tra i premiati anche Marco D’Amore per il suo Caracas, come miglior attore Co-protagonista e miglior sceneggiatura.

Per il mondo della serialità, il premio per il miglior attore internazionale viene assegnato a İbrahim Çelikkol, star turca del piccolo e del grande schermo, amato protagonista della serie Netflix Ambizione, di Terra amara e di My Home my Destiny con Demet Ozdemir che, acclamatissima, aveva ricevuto lo stesso premio nella passata edizione.

Il miglior attore è invece il giovane talento Mattia Carrano, protagonista di Prisma (Prime Video), nella quale interpreta contemporaneamente due gemelli. Il riconoscimento come miglior attrice va a Giusy Buscemi per Vanina – Un vicequestore a Catania.

Infine Kinéo attribuisce al regista americano Adam Mackie il premio Revelation Award. L’autore, che fonde l’arte dell’animazione 3D con l’emozione del film live-action, viene premiato per il suo ultimo lavoro, il cortometraggio End of Story, magistrale miscela di tensione psicologica e profondità narrativa.

La conferenza stampa del premio Kinéo si terrà venerdì 30 agosto alle ore 14 presso lo Spazio Regione Veneto/Veneto Film Commission (Hotel Excelsior). Durante l’incontro verrà inoltre consegnato il premio per la miglior commedia a Santocielo di Francesco Amato, alla presenza di Giampaolo Letta, AD Medusa Film, e della produzione Tramp Ldt.

Un’edizione, quella di quest’anno, che riflette il nuovo gusto del pubblico e segue l’evoluzione che sta vivendo il cinema: “Che il mondo della narrazione sul piccolo o grande schermo stia cambiando è sotto gli occhi di tutti”, afferma Rosetta Sannelli.

“L’avvento dell’audiovisivo il successo della serialità e in generale dei prodotti in streaming, con la proposta di volti nuovi e di un linguaggio nuovo si sta imponendo soprattutto sui giovani che hanno i loro beniamini. Il ricambio stilistico si accompagna a un ricambio degli artisti preferiti, dunque. Ma questa tendenza – prosegue la direttrice – non ha contagiato solo i giovani che conoscono bene il mondo digitale e del web – e lo abbiamo visto sul sito di Kinéo dedicato alle votazioni online – ma anche gli adulti, poiché la proposta è molto ampia e accontenta tutti. La domanda è: come cambierà il cinema, che noi ancora amiamo? Sicuramente il contagio ci sarà. Non dovremo aspettare molto”.

Come da tradizione, il Premio collabora anche quest’anno con il Sindacato Critici cinematografici (SNCCI), con l’ITTV International Forum di Los Angeles e con ANEC, riconoscendo nelle sale cinematografiche, il luogo dove si può godere appieno l’esperienza della magia del cinema.

Prosegue inoltre il tradizionale sostegno della Veneto Film Commission che ospita l’attesa Conferenza Stampa. “Il Premio Kinéo porta, anche quest’anno, alcuni dei nomi più prestigiosi del mondo del cinema allo Spazio Regione del Veneto / Veneto Film Commission al Lido di Venezia. La nostra partnership con Kinéo, rinnovata nel corso degli anni, è garanzia di incontrare il grande cinema all’Excelsior e, soprattutto, lo straordinario e contagioso entusiasmo di Rosetta Sannelli, che ringrazio di cuore”, afferma Jacopo Chessa, direttore della Veneto Film Commission.

Continua, inoltre, l’adesione al progetto Kinéo di S.Pellegrino, presenza ormai ventennale, un brand che non ha bisogno di presentazioni,

E infine, il Consorzio del Prosecco DOC: “Prosecco Doc è legato al mondo del cinema da molti anni. Un sodalizio vincente che sottolinea la grande versatilità delle bollicine e rimarca la loro vocazione ad essere protagoniste nei momenti di celebrazione”, commenta Giancarlo Guidolin, presidente del Prosecco DOC. “Le tante celebrity ospiti alla Mostra del Cinema dimostrano sempre un grande apprezzamento per il Prosecco Doc e negli anni abbiamo collezionato un’interessante galleria di ricordi, ritratti e bottiglie autografate dalle più famose star del cinema. Il nostro supporto alla settima arte – precisa Guidolin – prende corpo con varie iniziative meritevoli di nota. Tra queste anche lo storico e prestigioso Premio KINEO, con cui il Consorzio da diversi anni condivide la cerimonia di premiazione”.