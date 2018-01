Samuele Sartini - Love U Seek ft. Amanda Wilson (ReWork 2018) esce il 12 gennaio 2018

Il 12 gennaio 2018 esce "Love U Seek ft. Amanda Wilson (ReWork 2018)", il nuovo singolo del dj producer italiano Samuele Sartini. Come racconta l'artista sui social, la parte vocale è quella del primo vero successo dell'oggi celeberrimo Avicii, ovvero la melodia che utilizzo in "Seek Bromance", brano che Avicii fece uscire come Tim Berg, il suo vero nome... ma questa bella melodia non l'ha certo creata la star svedese. E' appunto quella di "Love U Seek" di Samuele Sartini, uscita sulla label italiana Do It Yourself diversi anni fa (a questo indirizzo - https://youtu.be/1DRmLyvQsSE - è possibile vedere il video della canzone, pubblicato dalla label nel dicembre 2013).

La nuova versione del brano, decisamente attuale, mette in ancora maggiore evidenza la voce di Amanda Wilson e con il suo sound sofisticato ma comunque immediato, è perfetta per far muovere a tempo club d'eccellenza come quelli in cui si esibisce Samuele Sartini. Solo per citarne alcuni, Sartini fa spesso ballare Pineta a Milano Marittima, Just Cavalli a Milano, Ibrida Club a Manama, in Barhein, Bedroom Beach Club a Nessebar in Bulgaria, Jimmy'z a Montecarlo e molti altri locali di riferimento.

Il 9 gennaio 2018 "Love U Seek ft. Amanda Wilson (ReWork 2018)" è andato in onda su Radio 105 durante lo Zoo di 105, uno dei programmi più ascoltati in Italia.

www.facebook.com/djsamuelesartini

Samuele Sartini è un top dj house italiano molto attivo nei club di mezza Europa e non solo. Nell'estate 2017 spazia tra il Barhein ed il Jimmy'z di Montecarlo. Ha remixato tracce di superstar come Calvin Harris, Roger Sanchez, Paul Van Dyk ed Armin Van Buuren. Ha diverse hit all'attivo tra cui la recente "When The Sun Goes Down" e "Give Me the Funk". E' nato a Chiaravalle (AN) e risiede oggi a Monte San Vito (An). In Italia e nel mondo fa ballare con continuità alcuni dei top club del circuito fashion, ed il suo è un sound pulito, elegante, senz'altro house e senz'altro melodico.