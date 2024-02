A Sanremo 2024 si assiste all'ennesimo carosello di brani poveri di bellezza e creatività e voci insignificanti, salvando la pace di cantanti più attempati e di pochissimi dotati di un briciolo di tecnica, che sanno che saper suonare e cantare è ancora un punto fondamentale per dare vita ad una carriera artistica. Si capisce quindi che la vera musica va cercata altrove, magari scavando nell'underground, scegliendo e non per imposizione dall'alto dei milioni di streaming comprati per confezionare il pacchetto (o pacco) "artistico" usa e getta. Uno degli artisti più importanti del momento si muove proprio nel circuito alternativo ed underground.

È Nosabe. Una voce eclettica come gli stili e i generi che ritroviamo nelle sue canzoni, ma soprattutto un songwriter sopraffino, capace di passare da una hit jazz (Nothing) a massicce cadenze rock (come SUPERHERO, l'ultimo singolo). Una voce che è più voci, ma che ci regala intensità nell'interpretazione ed una timbrica affascinante. Dopo aver pubblicato due album di spessore Bilingus (2021) e Good Bad One (2023), Nosabe si sta lanciando nella produzione di hit-singles, che sono dei gioiellini a se stanti.

A suo dire, (il songwriter è molto attivo su Instagram e si confronta apertamente con i suoi fans) la scelta è dovuta per mantenere lo stretto contatto con i suoi follower da tutto il mondo. I progetti di album ed EP sono cantieri aperti, ma richiedono un lavoro più lungo e certosino. E così il nostro ha tirato fuori, negli ultimi mesi, tre singoli: "Love Don't Wait", "The Rhythm of the Night" una cover in stile alternative rock di Corona e un brano esplosivo, massiccio e motivazionale "SUPERHERO".

Tre canzoni con annessi videoclip, distribuiti su tutte le piattaforme, che stanno facendo impazzire i fan da tutto il mondo. Brani potenti e viscerali e soprattutto cantati bene, che fanno ben sperare per il futuro della musica non solo italiana, ma internazionale. Questo perché Nosabe usa sapientemente l'inglese, che gli sta garantendo una crescita di centinaia di migliaia di streaming al mese e simpatie e passaggi radio da tutto il mondo.