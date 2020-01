Google, tramite un comunicato ufficiale, ha presentato Tangi, un "anti" TikTok di tipo didattico, in cui gli utenti possono creare video tutorial di 60 secondi su vari aspetti del fai-da-te che possono comprendere, ad esempio, categorie come moda, trucco, artigianato, grafica, etc.

Un piccolo particolare... al momento Tangi non è ancora (teoricamente) accessibile per gli utenti italiani.