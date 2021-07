Il cantautore classe '92 Miky Del Cambio è sempre più presente nella scena indipendente italiana e per il suo nuovo videoclip ha scelto come set la bellissima città di Firenze.

Non è difficile capire perchè abbia scelto proprio questa città, basta analizzare il titolo del suo prossimo brano per cui verrà realizzato il videoclip: "Corsaro".

Quale città meglio di Firenze avrebbe mai potuto dare vita a un set cinematografico per un titolo così evocativo?

Firenze è considerata da tutto il mondo il centro di nascita del Rinascimento, culla dell'architettura e dell'arte, con paesaggi e viste mozzafiato anche dai luoghi nei dintorni, dove la natura si fonde con la storia, senza dimenticare l'Arno, quel meraviglioso e grandissimo fiume che divide la città dove si respira aria di storia e, perchè no, di corsari.

Il brano del cantautore potentino non è ancora uscito sugli store digitali, probabilmente uscirà in contemporanea al videoclip, ma era già stato presentato nella città di Sanremo, a Casa Sanremo Live Box, nella magnifica ed esclusiva cornice del Palafiori, proprio nel periodo in cui si svolgeva il Festival di Sanremo 2021 (che ha segnato una svolta epocale nella musica italiana con la vittoria dei Maneskin).

Non possiamo escludere che anche questo brano di Miky sia un capolavoro, così come ci sta abituando ormai da un po' di tempo, grazie ai successi che hanno avuto i suoi ultimi tre singoli (in ordine cronologico) "Il viaggio", "A volte sbaglio a volte no" ed "Ali di cartone", entrati nella top 50 dei singoli indipendenti più trasmessi dalle radio italiane e che stanno facendo cantare tanti suoi fan.

Il videoclip verrà realizzato dal videomaker professionista Gabriele Piazzesi e, a giudicare dalle premesse, non ci resta che attendere e goderci questo nuovo capolavoro.

Ad maiora



BIOGRAFIA di Miky Del Cambio:

Miky Del Cambio, nasce a Potenza il 10 novembre 1992.

All’età di 8 anni si avvicina al mondo del pianoforte da autodidatta e non lo abbandonerà più.

Sin da giovanissimo frequenta accademie musicali di alto calibro che lo portano a conoscere artisti di spessore della musica italiana, primo fra tutti, il M° Ciro Caravano del gruppo “Neri per caso”, che decide di renderlo uno dei solisti del coro di Pop, fondato nella città di Potenza.

Da subito si dedica allo studio del Rhythm & Blues, genere che lo ha accompagnato sin da bambino, grazie ai vinili presenti in casa.

Miky inizia a scrivere i suoi brani all’età di 16 anni e da allora non si è mai fermato.

Con le sue canzoni ha la fortuna di partecipare ed ottenere risultati molto soddisfacenti in molti concorsi nazionali, fra cui Festival di Castrocaro, Area Sanremo, Premio Mia Martini, Tour Music Fest e tanti altri.

Apre anche numerosi concerti di artisti fra cui Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Antonio Maggio, Mario Rosini, Tricarico.

La sua prima pubblicazione sugli store digitali risale al 2016 con un album dal titolo “Indescrivibile”, contenente 9 brani.

Subito dopo vengono rilasciati due singoli: “Snow” e “Ad occhi chiusi”. Nel 2017 scrive, produce e pubblica l’inno della squadra della sua città, il Potenza Calcio, che viene pubblicato esclusivamente su Youtube con il titolo "Domenica per te".

Da qui inizia a studiare e cercare nuove sonorità che possano ispirarlo e a creare le basi per uno studio di produzione discografica.

Inizia il periodo di ricerca della giusta fusione tra RnB, musica nera e pop, e dopo un anno esce il singolo “Il tuo profumo addosso”, che riscuote anche un discreto successo sugli store digitali arrivando a totalizzare i 10mila stream su Spotify.

Nel 2020 con distribuzione Artist First, vengono pubblicati altri due singoli: “Il viaggio” (che supera i 130.000 stream sugli store digitali) e “A volte sbaglio a volte no” che resta per ben 3 mesi (dal 10 Aprile -radio date- fino a luglio) nella Indie Music Like del Mei, fino ad arrivare alla posizione N°49 tra i singoli italiani più trasmessi in radio.

Il 30 luglio 2020 pubblica il singolo “Ali di cartone”.

Il 12 settembre 2020 riceve dall’autore Andrea Leprotti (xFactor, Amici, etc) il Premio della Critica come miglior autore al prestigioso contest “Angeli e Musica” tenutosi a Casciana Terme (Pisa)