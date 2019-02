Camaro & Provenzano, Crazy (Enormous Tunes) OUT NOW / Kumusic

Il nuovo singolo del dj producer italiano Benny Camaro è "Crazy". L'artista campano l'ha prodotto con Amerigo Provenzano, una delle colonne musicali di m2o e di tutta la scena italiana ed esce su Enormous Tunes, una delle label di riferimento in questo periodo. Non è l'unica bella notizia per Benny Camaro in questo periodo, visto che sta nascendo anche un'altra importante collaborazione, quella con la svizzera Sirup. Music (https://www.instagram.com/sirupmusic/).

"Crazy" è un brano dal groove sinuoso, perfetto per un party che inizia di sera e non ha nessuna intenzione di finire se non all'alba. Benny Camaro collabora da tempo con KUMUSIC, agenzia italiana specializzata nel supportare artisti, dj, label e management a livello di marketing e comunicazione in Italia e nel mondo.



