I giornali di destra stanno scivolando verso una deriva neofascista che li spinge a usare un linguaggio da squadristi contro chiunque non la pensi come loro. Ne sa qualcosa Roberto Saviano, il giornalista che vive sotto scorta dal 2006, da quando, cioè, raccontò gli affari economici della camorra, che il quotidiano Libero, diretto da Alessandro Sallusti, ha etichettato in prima pagina con un sonoro: “Saviano bastardo”.

Non che sia una novità, intendiamoci! Non è la prima volta che i giornali nelle mani di editori di destra (vedi Il Giornale di Silvio Berlusconi) attaccano verbalmente i loro nemici. Dalla “Patata bollente” rivolta a Virginia Raggi a “Gli immigrati dopo la miseria portano le malattie, passando per “Islamici bastardi”, i quotidiani destrosi hanno messo da parte ogni etica professionale per indossare delle vesti che somigliano molto alle camice nere di mussoliniana memoria.

Il bersaglio delle invettive destrose, questa volta, è stato Roberto Saviano, a processo per diffamazione per aver detto “bastardi” a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, rei-secondo lo scrittore-di farsi propaganda giocando con la vita dei migranti. Un discorso che ha una sua base logica, se si considera che Meloni e Salvini, finora, non hanno mai parlato di lotta alla mafia, ma solo di lotta agli invasori stranieri che arrivano dal Deserto dei Tartari e che hanno la pelle nera.

Alessandro Sallusti se la prende con Saviano per aver rivendicato la legittimità della propria invettiva parlando con la stampa a margine della prima udienza: “Ritengo singolare che uno scrittore sia processato per le parole che spende, per quanto dure esse siano, mentre individui inermi continuano a subire atroci violenze e continue menzogne”, ha detto Saviano.

Pronta la replica di Sallusti, che la deontologia professionale dovrebbe suggerire un minimo di moderazione, che se ne è uscito con una sparata al vetriolo: “Per una volta faccio mio il Verbo del Sommo, e lo faccio avendo le carte in regola perché anch’io sono uno scrittore. Quindi, seguendo il suo consiglio di non mettere limiti al pensiero perché noi scrittori godiamo dell’immunità penale e civile, dico chiaramente con ciò che penso: Roberto Saviano sei un bastardo”.

In questo sfogo di Sallusti c’è di più e di peggio. C’è l’emblema di un giornalismo di destra scivolato verso il baratro di un linguaggio più da scaricatori di porto che da professionisti dell’informazione: “Roberto Saviano sei un pezzo di m. a insultare una donna, non ne hai remora perché tu sei un figlio di buona donna, che poi questi non sono altro che sinonimi della parola “bastardo”. (…) Abbassa la cresta, chiedi scusa e finiscila lì che fai pena, sempre con licenza parlando”, ha chiosato Sallusti. “Bastardo”. “pezzo di m…”, “penoso”. Ecco il verbo della destra.