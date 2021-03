Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito il Meraviglioso Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire. La nostra famiglia vi chiede di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile. Con affetto, Kay G. Hagler

Così la moglie di Marvin Hagler ha annunciato l'improvvisa scomparsa del marito, 66enne, una delle legende del pugilato mondiale, indiscusso e imbattibile campione dei pesi medi dal 1980 al 1987.

Hagler ha combattuto 67 volte durante i suoi 14 anni da professionista, collezionando 62 vittorie, di cui 52 per KO, due pareggi e tre sconfitte.

Nel settembre 1980, Hagler combatté contro il britannico Alan Minter allo stadio di Wembley per rivendicare i suoi primi titoli mondiali, vincendo le cinture WBA e WBC.

La sua battaglia più famosa risale all'aprile 1985, quando combatté contro Thomas "Hit Man" Hearns in tre round brutali, un classico noto come "The War".

Hagler ha difeso con successo 12 titoli fino alla sua sconfitta contro Leonard con una decisione divisa e si è ritirato un anno dopo.

Dopo essere passato professionista nel 1973, salì sul ring per il titolo mondiale dopo 6 anni e 49 incontri disputati.

Memorabile il suo match contro Antuofermo che, per molti addetti ai lavori, dopo 15 riprese Hagler aveva vinto, senonché un finale commovente del nostro pugile ridotto ad una maschera di sangue (gli furono applicati settanta punti di sutura al volto) convinse i giudici a dare il match pari, lasciando il titolo mondiale nelle mani dell'italiano che ne era detentore.

Appuntamento solo rimandato. Nel settembre 1980, Hagler combatté contro il britannico Alan Minter allo stadio di Wembley e divenne campione del mondo per WBA e WBC. Il suo match più famoso risale all'aprile 1985, quando combatté contro Thomas "Hit Man" Hearns. Hagler ha difeso con successo per ben 12 volte i suoi titoli fino alla sua sconfitta contro Ray "Sugar" Leonard, in un controverso incontro che segnerà in pratica la fine della sua carriera. Hagler si ritirerà infatti l'anno successivo.