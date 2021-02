A poco più di 20 minuti dalla fine, il match di Premier League tra Leicester e Liverpool era in parità, finché non ci ha pensato Momo Salah a portare in vantaggio la squadra di Klopp finalizzando in rete un'azione nata da un brillante spunto di Roberto Firmino.

Il Leicester con Jamie Vardy aveva mancato due grosse occasioni nel primo tempo e il risultato della partita, pertanto, sembrava ormai indirizzato, quando in meno di dieci minuti le "volpi" lo hanno ribaltato, vincendo per 3-1.

Delle tre reti, è la seconda che è diventata un cult social, perché ancora una volta il portiere del Liverpool, Allison, si è esibito in un assist a favore dei suoi avversari.

Questa volta il portiere brasiliano, con il sole contro, si è precipitato fuori dell'area di rigore per rinviare un lancio centrale di Tielemans, che l'esordiente difensore del Liverpool Ozan Kabak stava rinviando.

Con il suo intervento, Allison non solo ha impedito il rinvio del proprio difensore, ma ha anche "ciccato" la palla, che così è arrivata a Vardy che, senza neppure ringraziare, se ne è impossessato mettendola in rete nella porta ormai sguarnita.

La papera dell'ex portiere della Roma non poteva certo passare inosservata, perché nella precedente partita casalinga in cui il Liverpool ha affrontato il Manchester City, le papere - dei veri e propri assist per gli avversari - sono state addirittura due, con due rinvii che non si riescono non tanto a vedere, ma neppure ad immaginare neanche nel calcio dei dilettanti!

Anche grazie ad Allison, il Liverpool mette a segno - si pare dire, anzi per ridere - la terza sconfitta consecutiva in campionato, rimanendo a 40 punti, al quarto posto in classifica, ma insidiato da Chelsea, West Ham, Everton, Tottenham e Aston Villa che però hanno anche più di una partita da recuperare. Il Leicester, invece, è momentaneamente secondo a 46 punti.