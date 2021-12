I periti balistici definirono l’agguato di via Mario Fani, il luogo in cui fu sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, e uccisi i cinque agenti della scorta, un’operazione da manuale. Un agguato che, contrariamente a quanto si pensa, vide la partecipazione di soggetti esterni alla Brigate Rosse, tra cui un misterioso killer, mai identificato, che in pochi secondi, con grande precisione, riesce a sterminare i cinque agenti della scorta di Moro esplodendo da solo 49 colpi sui 91 repertati.

La dinamica del sequestro di Moro è ormai nota a tutti. E’ il 6 marzo 1978, quando la Fiat 132, con a bordo Moro, l’autista, l’appuntato Domenico Ricci, e il caposcorta, il maresciallo dei carabinieri Oreste Leonardi, percorre via Fani, seguita dall’Alfetta con altri tre agenti della scorta, Raffaele Jozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi. Le due vetture erano partite dall’abitazione di Moro e, seguendo il percorso abituale, avevano raggiunto via Fani. L’agguato scatta a pochi metri dall’incrocio con via Stresa, davanti al bar Olivetti.

Una Fiat 128, guidata dal brigatista Mario Moretti, che precedeva il corteo, si ferma davanti allo stop, costringendo le due auto di Moro, che correvano a forte velocità, a rallentare. L’autista Ricci tenta comunque di svoltare a destra per superare la 128 e continuare la corsa, ma viene bloccata nei suoi movimenti da una Austin Martin, volutamente parcheggiata sulla destra e che si scoprirà, in seguito, appartenere a una società riconducibile ai servizi segreti italiani. Quella macchina parcheggiata sulla destra sarà fatale per Moro e la sua scorta, perché impedirà loro di svincolarsi dalla trappola in cui erano ormai finiti. Nei successivi tre minuti il commando di brigatisti, che secondo le ricostruzioni ufficiali indossavano divise di avieri civili, entra in azione, annienta gli uomini della scorta e sequestra il presidente della Dc.

Quando i periti balistici analizzarono le fasi del sequestro, non ebbero dubbi sulla dinamica dell’assalto: “Lo studio topografico e balistico delle traiettorie da parte degli esecutori è stato perfetto, per lasciare integro Moro e per evitare l’eventuale ferimento dei complici, con una regola di economia di uomini da manuale”. Questa ricostruzione ha generato parecchi dubbi sul numero di componenti del commando che parteciparono al sequestro. Furono quattro brigatisti, diranno fonti ufficiali, in realtà sembra accertato che all’operazione partecipò anche un quinto soggetto, un killer professionista, che in pochi secondi, esplodendo 49 proiettili, riesce a portare a termine da solo una operazione militare semplicemente perfetta.

Scrisse un magistrato: “I brigatisti, come hanno essi stessi riconosciuto, non erano adeguatamente addestrati per un’impresa così difficile, e sul fatto che erano anche dotati di armi non molto efficienti perché facilmente si inceppavano”. Una circostanza, questa, che da sempre mette in discussione gran parte delle certezze acquisite dalle successive inchieste a partire proprio da quei 91 bossoli rinvenuti in via Fani. Di questi 49 risultano esplosi da un’unica arma, 22 da un’altra e il resto dalle altre impiegate nell’agguato. I dubbi riguardano proprio quei 49 colpi esplosi da un’arma che spara con freddezza e precisione. La imbracciava qualcuno addestrato come un “tiratore scelto”, sicuramente non un brigatista, che, per loro stessa ammissione, non avevano nessuno in grado di sparare in quel modo.

Si tratta dell’individuo che descrive un testimone che quel giorno passava per via Fani e che vide tutte le fasi dell’agguato. L’uomo sbuca proprio da dietro la Austin Martin ed esplode due raffiche di mitra. La prima, a distanza ravvicinata, contro l’auto di Moro. Poi, fa un rapido balzo indietro per allargare il raggio d’azione e indirizza la seconda raffica verso la macchina di scorta. “Lo sparatore mostrava estrema padronanza dell’arma. Con la destra imbracciava il mitra, una Fna 43, e aveva la mano sinistra poggiata sulla canna per colpire con maggior precisione. Tirava con calma e determinazione, convinto di quello che faceva”.

Una testimonianza attendibile, anche perché la ricostruzione balistica accertò che contro la scorta di Moro fu aperto un fuoco incrociato. A dimostrarlo furono i fori d’ingresso dei proiettili sparati. In merito ai 49 colpi il perito disse che con verosimiglianza “furono sparati da una sola pistola mitragliatrice utilizzando due caricatori, mettendo a segno buona parte dell’operazione. Tanto che sul posto venne trovato un caricatore con alcune cartucce, dimostrando che l’arma si era anche inceppata: “i caricatori della pistola mitragliatrice Fna 43 erano da trentadue o trentasei colpi ed uno, come noto, fu estratto perché l’arma si era inceppata”.

Il misterioso killer non è stato mai identificato, ma una cosa sembra essere certa: il sequestro Moro non fu condotto solo dalla Brigare Rosse, ma fu appoggiato da pezzi dello Stato che aveva interesse a eliminare un personaggio scomodo che voleva portare i comunisti al governo, rompendo il trattato di Yalta. Del resto le stesse parole di Giulio Andreotti secondo cui Moro vivo non sarebbe servito più a nessuno non lasciava adito a malintesi.

Moro doveva essere eliminato. E per portare a termine un’operazione così complessa, fermando due auto che correvano a velocità sostenuta, con cinque agenti armati e addestrati ad affrontare situazioni di pericolo e sequestrare Moro senza fargli un graffio, non bastavano quattro brigatisti impacciati e male addestrati, erano necessari soggetti che fossero in grado di portare a termine un’operazione che gli inquirenti definirono semplicemente perfetta. E l’ombra del Sismi, in quella vicenda, è stato più volte evocato da giudici e giornalisti.