Attualmente il prezzo dei BTC è scambiato a $ 26.776 dopo essere scivolato di quasi il 5% negli ultimi cinque giorni. Il grafico settimanale mostra la lotta tra rialzisti e ribassisti per prendere il controllo.

L’intervallo di tempo giornaliero dipinge un quadro rialzista per i BTC e suggerisce una potenziale prospettiva per un rapido rally.

Ragion per cui anche se gli investitori hanno dovuto subire un ulteriore ribasso, è molto probabile che questa caduta nasconda in realtà le condizioni per un'impennata.