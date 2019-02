Circus beatclub: il ritmo continua l'8 e il 9 febbraio… e il 15 arriva Cristian Marchi

Circus beatclub a Brescia è da anni l'epicentro del clubbing più "up" della città (e non solo): il 15 febbraio in città, alla console del Circus, arriva Cristian Marchi, uno dei dj simbolo del clubbing italiano, uno che con il suo perfect beat gira l'Italia e non solo (è stato guest a Dubai la scorsa settimana).

E che succede prima? Venerdì 8 febbraio per il party "Home is where your heart is", insieme alla Circus family (al mixer Pasq e Dader, alla voce Brio & Toma) come super guest alla voce torna Jacopo, personaggio simbolo della nightlife in tutta Italia. Sabato 9 febbraio per l'appuntamento "Street Life" invece al mixer ci sono Pasq e Luca Mede, mentre alla voce si alternano Brio e Toma.



Quella che è iniziata sabato 15 settembre '18 è la ventesima stagione di Circus Beatclub, la disco più storica e amata di Brescia e non solo. E' un traguardo importante. Vent'anni di divertimento sono davvero tanti, soprattutto in un periodo in cui a quello delle discoteche si sono affiancati tanti diversi generi di intrattenimento che in passato non esistevano. Il club di via Dalmazia è riuscito comunque a crescere. E' diventato nel tempo un punto di riferimento per chi vuol far tardi con stile, in tutta tranquillità, godendosi la musica che fa ballare il mondo. Al Circus sono nati amori, tendenze musicali, party, carriere artistiche (...) e il legame con Brescia, nel tempo, si è consolidato, grazie anche a tante collaborazioni con attività e aziende. Merito della gestione di Antonio Gregori e di tutto il gruppo che ogni weekend che insieme a lui fa divertire la città. Brio, DR.Space, Toma e tutto lo staff del Circus sono la dimostrazione che di notte si può lavorare seriamente, divertendosi. La Circus family, tra l'altro, quest'anno è cresciuta ancora e durante la nuova stagione il club propone oltre cento serate, un numero davvero impressionante per uno spazio che d'estate resta chiuso...

Circus beatclub

via Dalmazia 127, Brescia

www.circusbeatclub.com

www.facebook.com/circusbeatclubofficial/about/