L'Italia è il Paese delle Commissioni Parlamentari d'Inchiesta. C'è una Commissione per ogni tempo e per ogni stagione. Tra un po' anche la colica renale diventerà motivo di Commissione Parlamentare. Non c'è nessun altro Paese nel mondo che abbia istituito tante Commissioni come il nostro. Nessun Paese ha così tanto tempo e denaro da perdere.

Le Commissioni Parlamentari d'Inchiesta sono state una costante nella storia repubblicana, ma non hanno mai portato a nulla. Si sono risolte tutte in una bolla di sapone. Qualcuno ricorda quali verità sconvolgenti o novità clamorose hanno portato le Commissioni su Ustica, sul sequestro Moro, sulla Loggia P2, sulle stragi mafiose? A nulla. Misteri erano e misteri sono rimasti. In compenso, però, hanno portato qualche poltrona in più e qualche extra in busta paga ai politici che hanno smesso i panni dei politici per indossare i panni di Poirot.

Le Commissioni non servono a sollevare il Vaso di Pandora sui grandi scandali italiani, servono solo per attaccare avversari e nemici. L'associazione Openpolis ha ricordato che nella sola legislatura del 2017 sono state una sessantina. Soldi e tempo buttati al vento. C'è una tendenza ad abusare delle Commissioni Parlamentari in Italia che tante critiche sta sollevando, soprattutto quando queste entrano in rotta di collisione con la magistratura e diventano un mero strumento nelle mani dei politici che fanno a gara a chi ce l'ha più lungo.

I critici hanno messo in guardia più volte dal pericolo che le Commissioni Parlamentari si trasformino in un anfiteatro romano dove maggioranza e opposizione se le danno di santa ragione a colpi di clava. Una Commissione Parlamentare ha i poteri e i limiti della magistratura, ma la loro storia non è stata una bella storia, perché spesso e volentieri sono entrate in conflitto con la magistratura che pur avendo titolo per indagare si è vista scavalcare da logiche politiche che nulla avevano a che vedere con la soluzione dei casi.

Nel Paese dove tutto viene indagato per lasciare le cose come stanno secondo logiche gattopardiane, non poteva mancare la Commissione sul caso Orlandi-Gregori che da cronaca nera si è trasformato in un affare di Stato a metà tra una spy story e un romanzo di Dan Brow, con un finale che è tutto scontato: non si arriverà a nulla. Ma intanto la propaganda elettorale è assicurata. C’è poi una lunga serie di richieste avanzate per le inchieste sul Covid, sulla disinformazione, sul sistema bancario, perfino sui casi più strani, come la Commissione d'Inchiesta sul morbo della lingua blu. Manca solo la Commissione d'Inchiesta sul sesso degli angeli. Ma tranquilli che ci arriveremo, perché in Italia una Commissione non si nega a nessuno, soprattutto se inutile.