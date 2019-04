Meizu 16s presentato ufficialmente: uno smartphone top di gamma elegante... che ha tutto quel che serve

Nella sua fase iniziale Meizu ha realizzato smartphone molto interessanti (come il Meizu Note 2), ma in seguito non ha saputo ripetersi. Ora sembra ritornata la Meizu degli esordi ed il nuovo Meizu 16s (insieme al Meizu 16s Plus) riesce a confermare questa sensazione.

Il Meizu 16s è uno smartphone top di gamma che ha praticamente tutto quello che serve. Inoltre, il design è semplice ed elegante.

Oltre a questo smartphone oggi Meizu ha presentato il Meizu 16s Plus, una versione più grande del Meizu 16s.



Queste le sue caratteristiche principali.

Display: AMOLED, 6.2″, Full HD+ CPU: Qualcomm Snapdragon 855 GPU: Adreno 640 RAM: 6/8GB Memoria interna: 128/256GB Sistema operativo: Android 9 Pie Connettività: dual SIM, dual standby, 4G LTE, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass, NFC Fotocamera posteriore: doppia (48MP + 20MP), flash LED Fotocamera frontale: 20MP, f/2.0 Batteria: 3600 mAh con supporto alla ricarica rapida Lettore di impronte digitali sotto il display, USB di tipo C, audio stereo