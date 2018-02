De Luca show, caccia via un cronista di Fanpage

È guerra dichiarata tra Vincenzo De Luca e la testata giornalistica Fanpage. Il Governatore proprio non ci sta, non ha digerito (abituato a non dar conto) il lavoro fatto dal quotidiano online che ha coinvolto il figlio. La sua ira la si legge in volto, e chi lo conosce bene sa che la sua vendetta (nel senso buono del termine) non tarderà ad arrivare.

L'ultima sceneggiata si è consumata al Golden Tulip di Caserta, dove nel corso della convention di Campania in Movimento alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, un giornalista di Fanpage ha chiesto proprio al presidente della Regione Campania “perché ci avete chiamato camorristi?”.

Il riferimento è al video di oltre dieci minuti in cui De Luca è intervenuto su quanto pubblicato dalla testata napoletana on line in cui compare il figlio Roberto che parla di ecoballe con un finto imprenditore.

Alla domanda del cronista di Fanpage, De Luca ha risposto: “Via, via, qui solo persone civili”.

Ovviamente con toni forti e di sfida nei confronti non solo del cronista di Fanpage ma di tutta la stampa a lui non gradita.