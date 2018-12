Ad ottobre 2018 in calo fatturato ed ordinativi dell'industria

In calo il dato congiunturale di fatturato e ordinativi dell'industria per il mese di ottobre. Rispetto a settembre, il fatturato diminuisce del -0,5%, mentre gli ordinativi del -0,3%.

Rispetto al mese precedente, il fatturato registra una flessione sia nel mercato interno (-0,7%) sia in quello estero (-0,2%). Lo stesso vale per gli ordinativi, con cali di pari entità pari al -0,3%.

Nel trimestre, il fatturato risulta in crescita, seppure dello 0,3% nel raffronto con i tre mesi precedenti. Lo stesso vale per gli ordinativi il cui valore è stato registrato in aumento dello 0,5%.

Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 23 contro i 22 di ottobre 2017), il fatturato dell'industria cresce in termini tendenziali del 2%, con incrementi dell'1,7% sul mercato interno e del 2,7% su quello estero.

Rispetto a 12 mesi fa, la stessa crescita del 2% è registrata anche per gli ordinativi, grazie all'incremento dell'1,2% per il mercato interno e del 3% per il mercato estero.

I dati riportati dal'Istat sembrano confermare il rallentamento dell'economia nell'ultima parte dell'anno.