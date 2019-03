Grazie alla Sinistra i nemici sono in mezzo a noi

L’Italia, per la prima volta, ha toccato con mano l’incubo del terrorismo straniero. Ousseynou Sy, 47enne, di orgini senegalesi, ha sequestrato uno scuola-bus con 51 bambini a bordo e stava dirigendosi verso l’aeroporto di Linate per compiere un massacro e vendicare i suoi connazionali morti in mare durante le traversate.

La Procura di Milano ha contestato l’aggravante del terrorismo. E non poteva essere diversamente. Perché l’uomo aveva premeditato ogni sua mossa proprio come fanno i terroristi islamici prima di colpire. Aveva la benzina per bruciare il mezzo, le fascette per legare i ragazzi, la pistola per minacciare i professori. Il suo piano era lucido.

L’autobus doveva servire come arma per colpire l’aeroporto di Linate. Un luogo affollato, che fa pensare che l’uomo intendesse compiere un atto terroristico che facesse quanti più danni possibili. L’ipotesi è che intendesse raggiungere lo scalo milanese e qui accendere il bus come una torcia per lanciarlo contro le persone.

“Da qui non uscirà vivo nessuno”, aveva urlato il senegalese ai bambini. “Le persone in Africa muoiono per colpa di Salvini e Di Maio”. Dichiarazioni, queste, usate spesso dalla Sinistra per attaccare il governo gialloverde. Parole che hanno avuto l’effetto di alimentare l’odio di Ousseynou Sy contro un Paese che lo ha accolto.

