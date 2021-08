E' una vicenda del settembre 2019 quella di Legnano, nel milanese, dove due genitori appartenenti al gruppo fondamentalista jw hanno rifiutato la trasfusione di sangue per la loro bambina di 9 mesi, mettendola in pericolo la sua vita a causa di un precetto anacronistico.

La bimba era giunta in ospedale a seguito di un incidente domestico: era caduta e nell'urto aveva riportato una commozione cerebrale. I medici avevano riscontrato un coagulo di sangue che doveva essere rimosso con un intervento chirurgico. Durante l’operazione, però, si era resa necessaria una trasfusione di sangue. E qui è successa la discussione perché i genitori, mantenendosi fedeli al loro precetto fondamentalistico di "astenersi dal sangue", hanno rifiutato che la piccola fosse trasfusa, consigliando terapie alternative come se fossero loro i medici e non i medici quelli con i camici bianchi.

“È una questione di natura religiosa, non medica. Sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento troviamo il chiaro comando di astenerci dal sangue”, hanno riferito i coniugi ai dottori. "Inoltre agli occhi di Dio il sangue rappresenta la vita. Pertanto non accettiamo il sangue non solo per ubbidienza a Dio, ma anche in segno di rispetto per lui in quanto datore di vita”, hanno chiosato irremovibili.

I medici, però, non si sono arresi ed hanno chiesto l’intervento delle autorità. La bimba era in fin di vita e per salvarla era necessaria una trasfusione. Sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver raccolto le testimonianze dei medici, hanno contattato Il tribunale dei minori di Milano, dove un magistrato, dopo aver sospeso temporaneamente la potestà genitoriale dei coniugi, ha ordinando la trasfusione, riuscendo a salvare la neonata.

Si tratta di un gesto che dovrebbe sollevare una riflessione: "Quale Dio può essere contro i rimedi per salvare la vita a una neonata? Quale Dio può considerare dei bravi i genitori quelli che preferiscono far morire la figlia pur di sottostare ad una regola biblica “interpretata” in modo sbagliato?".

Non disse Cristo che "non c'è amore più grande che donare la vita?". Siamo sicuri che Dio sarà più contento di veder crescere questa creatura di 9 mesi che non poteva certo decidere sulla sua sorte.