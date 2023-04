Molti pensano che il mondo dei social sia molto semplice, sbrigativo e non un lavoro.

Però altrettanti sanno che non è assolutamente così, che dietro ad ogni personaggio famoso su qualsiasi piattaforma social c’è impegno, dedizione e serietà.

Uno di questi personaggi è sicuramente Ayoubelbub, nome con cui ad oggi è più conosciuto.

Un semplice ragazzo nato nel 1999 a Bologna dove ancora risiede e continua a inseguire i suoi sogni raggiungendo piano piano ogni giorno un obiettivo.

Non è facile come ha tutti sembra, anzi è necessario essere molto astuti, svegli, veloci per fare quello che questo ragazzo fa.

La sua carriera inizia nel 2014 su Facebook con la pubblicazione di vari contenuti.

Nel tempo qualcosa va storto e si complica un po’, infatti un paio dei suoi anni scolastici si sono trasformati quasi in un incubo quando le persone hanno iniziato a deridere chi è e cosa fa.

Anche i suoi amici più stretti e i suoi familiari si erano allontanati isolandolo.

Per Ayoub è stato un periodo duro e difficile ma lo ha preso e lo ricorda come una sorta di sfida dalla quale lui è uscito più forte che mai.

Nel 2019 si sposta su TikTok, un’altra piattaforma social dove i contenuti da pubblicare sono unicamente video di pochi secondi che possono riguardare qualsiasi genere.

E’ proprio qui che oggi Ayoub ha conquistato un sacco di followers, precisamente quasi 3 milioni di tutte le età dai più piccoli ai più grandi, da cui viene sostenuto e ammirato.

Ed è proprio qui che pubblicando un video dove ai mondiali del Qatar lancia la maglia a Walid Cheddira e se la fa autografare guadagnando oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Ha creato la sua carriera da zero, partecipando piano piano anche ad eventi abbastanza importanti dove ha conosciuto altri influencers con cui ha legato.

Ha investito la maggior parte dei soldi che è riuscito ad ottenere viaggiando e continuando a raccontare la sua quotidianità in modo sempre comico.

Il suo essere un po’ buffo fa per lui parte della normalità, ha sempre voluto far sorridere la gente perché ogni volta gli si riempie il cuore.

Spera di continuare a crescere e di aumentare la sua visibilità diventando molto più popolare, sempre restando fedele ai suoi followers continuando a strappare a loro un sorriso.

Ha iniziato da solo ma con la sua mente è arrivato lontano.



Link utili:

TikTok: https://www.tiktok.com/@ayoubelbub

Instagram: https://instagram.com/ayoubelbub