A Milano l’inaugurazione della Fondazione Spremberg 

Stefano Spremberg ha voluto inaugurare la sua Fondazione all’interno di uno spazio cui è particolarmente affezionato, da anni ed anni: la sede della Canottieri Milano, in uno dei punti più suggestivi del Naviglio Grande.

Perché è giusto ricordare che Stefano è stato quattro volte campione del mondo di canottaggio negli anni ’80.



La Fondazione Spremberg

La Fondazione Spremberg si prefigge di intraprendere progetti in due ambiti fondamentali, che si completano per creare un’immagine armoniosa di solidarietà e speranza per il futuro. Il primo impegno riguarda l’inclusione delle persone fragili e dei ragazzi con disabilità attraverso la promozione e il finanziamento di attività sportive. Lo sport è infatti lo strumento privilegiato per trasmettere i valori fondamentali di rispetto, determinazione e collaborazione, favorendo la creazione di legami autentici che conferiscono un significato concreto all’integrazione: la Canottieri già da tempo prevede l’inserimento dei giovani con disabilità nei corsi delle varie discipline sportive.

“Ho avuto il privilegio di assistere a queste attività, percependo la gioia e la gratitudine dei ragazzi e dei genitori” ci confida Stefano.

Il secondo impegno della Fondazione Spremberg è la sensibilizzazione dei giovani sui temi della tutela e della salvaguardia ambientale, promuovendo corsi e lezioni sul mondo vegetale e sull’importanza delle piante nel nostro ecosistema. Negli ultimi secoli il disboscamento e l’inquinamento hanno ridotto drasticamente la vegetazione dimezzandola, contribuendo purtroppo al cambiamento climatico.

“E’ fondamentale e urgente proteggere il nostro pianeta, investendo nella sua salvaguardia” ribadisce Stefano “La Fondazione si impegnerà affinché questi temi possano diventare una materia di studio specifica nelle scuole, poiché riteniamo che per proteggere il nostro pianeta sia essenziale partire dall’istruzione. Sport e ambiente, inclusione e sostenibilità: questi due ambiti si intrecciano naturalmente nel nostro progetto”.



La serata inaugurale della Fondazione Spremberg

Una serata incantevole, baciata dall’atmosfera leggera e gioiosa di inizio estate per celebrare insieme il successo di un evento memorabile, voluto e curato con raffinata eleganza da Stefano Spremberg. Ospite generoso e affabile, proprio come i suoi deliziosi mirtilli, giunti freschi dai pascoli profumati della Valsesia. Numerosi i giornalisti presenti, provenienti da testate e background culturali di ogni orientamento politico, a testimonianza di un interesse trasversale per l’evento. Tra loro anche Paolo Brambilla, direttore responsabile de La Mia Finanza.

Al di là delle differenze ideologiche, a unirli era un comune entusiasmo, alimentato dalla consapevolezza di partecipare a un momento significativo di confronto e riflessione su temi centrali per l’attualità e il futuro del Paese.



A Milano l’inaugurazione della Fondazione Spremberg

Per l’occasione, la storica Canottieri Milano, fondata nel lontano 1890 e da sempre ritrovo prediletto di sportivi e appassionati, si è vestita a festa. Non solo canottaggio: il suo cuore batte anche per il tennis, il basket, il fitness e le lezioni in piscina all’aperto. Ma nel corso della serata, tra luci soffuse e sorrisi sinceri, il centro si è trasformato in uno splendido palcoscenico di convivialità e fascino.

A conquistare i presenti è stata anche la cucina, affidata alle mani esperte del ristoratore Raffaello Polchi, che ha saputo compiere un vero piccolo miracolo gastronomico: un menù interamente dedicato al mirtillo, l’indiscusso protagonista della serata. Il suo risotto, cremoso e profumato, ha conquistato ogni palato, servito con impeccabile tempismo a tutti gli ospiti. E poi ancora pizze bianche e viola al mirtillo, una torta che sembrava un’opera d’arte e un gelato vellutato, tutto rigorosamente… al mirtillo!

Una festa per i sensi e per il cuore, che ha saputo unire gusto, bellezza e spirito d’amicizia.

Come già dicevamo tempo fa, la Fondazione, espressione dei valori che da sempre animano le sue scelte di imprenditore e di sportivo, rappresenta per Stefano Spremberg sia un punto d’arrivo sia una nuova partenza. Così come nello sport, dove la conquista di una posizione apre all’impegno per la gara successiva e al raggiungimento di nuovi traguardi, la Fondazione è la nuova sfida di un campione che ha trovato il suo posto nel mondo, nello sport, nel lavoro e nella vita, senza mai dimenticare il senso degli altri.