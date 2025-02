"A suo tramite, Ministra Santanchè, non ho molto tempo a disposizione per poter parlare e, quindi, non si offenderà se non userò giri di parole per testimoniarle quanto per noi lei sia una Ministra politicamente indegna e da molto tempo lei avrebbe dovuto andarsene dal suo ruolo, perché lei, vede, rappresenta tutto quello che questa comunità ha sempre combattuto: impunità, scarsa etica, scarso valore istituzionale e questo lo dimostra il fatto che lei, nel 2020, si vantava di aver anticipato la cassa integrazione ai suoi dipendenti; in realtà, più che anticipare lei ha chiesto e avuto dall'INPS circa 126.000 euro per la cassa integrazione COVID a zero ore e, secondo la procura, lei ha utilizzato questi soldi per pagare alcuni dei suoi impiegati che hanno continuato a lavorare regolarmente. Sa a chi erano destinati quei fondi? Come Governo ci si era impegnati per chi quella pandemia l'ha combattuta davvero senza specularci sopra e quei fondi erano destinati a quei lavoratori impossibilitati a lavorare proprio a causa della pandemia. Lei si vanta di essere una grande imprenditrice. Ebbene, tutte le società che ha gestito nell'ultimo decennio sono o fallite o sono in crisi profonda, travolte da perdite e con debiti alle stelle. La Ki Group, quotata in Borsa nel 2013 per 35 milioni di euro, dopo la sua acquisizione e geniale gestione, nel febbraio del 2023 valeva solo 470.000 euro. Lei non riesce a fare la strategia imprenditoriale delle sue imprese ed è stata messa, invece, a fare la strategia nazionale di tutto il settore del turismo: si salvi chi può.Lei, che con il suo Governo si riempie tanto la bocca di made in Italy, che ci dice delle decine di imprese, piccole e medie imprese proprio del made in Italy biologico, che aspettano ancora di essere pagate da voi? Che ci dice degli 8 milioni di debito accumulati proprio verso quei lavoratori che le hanno fornito i servizi e che da lei non hanno visto un euro? Lei, da senatrice, usava la sua carica per assicurare ai suoi fornitori che li avrebbe pagati: ma è a questo che serve la politica, Ministra? Ad accumulare debiti e riempirsi la bocca di “pagherò”? Questa è la vostra concezione della politica?Voglio dire due parole anche a questa maggioranza assente, zitta, muta. La sensazione che ho provato, appena entrato in Aula, nel vedere questi banchi vuoti, sia del Governo sia dei parlamentari, è stata di pena per persone che da sempre si sono riempite la bocca di far parte di quella destra sociale che, in qualche modo, si opponeva al potere, oggi ridotte a zerbini, a dover spingere un tasto semplicemente per un ordine di partito. Dietro quel tasto c'è proprio la protezione politica per quello che voi avete sempre odiato, ovvero il simbolo del radical chic.Eccolo qui, oggi siete costretti a difenderlo (Applausi dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle). Ministra Santanche', un consiglio: se ne vada a casa. Se ne vada a casa nonostante la Meloni la stia difendendo; se ne vada a casa perché il suo tempo è finito, il tempo della sua generazione politica fortunatamente è finito; se ne vada a casa così avrà il tempo di poter telefonare a tutte quelle imprese e a tutti quei lavoratori che ancora aspettano di essere pagati da lei".

Così il 5 stelle Francesco Silvestri ha chiuso la discussione alla Camera sulle linee generali della mozione di cui è primo firmatario, con cui ha chiesto (a norma dell'articolo 115, comma 3, del Regolamento) le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il voto si terrà in altra seduta.

Rispetto al passato, due le novità che accompagnano la nuova richiesta di dimissioni per la ministra di Fratelli d'Italia. La prima riguarda la maggioranza: nessuno dei parlamentari di FdI, Lega, FI e Noi Moderati si è iscritto a parlare in favore della ministra.

La seconda riguarda i sondaggi. In un sondaggio di Youtrend per Sky tg24, il 71% degli intervistati si è detto favorevole alle dimissioni di Santanchè. Nulla di strano che siano gli elettori che guardano ai partiti di opposizione a chiederle. Invece, è sorprendente che anche la maggioranza degli elettori che votano per gli estremisti di destra sia favorevole alle dimissioni della ministra, rinviata a giudizio a gennaio con l'accusa di falso in bilancio nell'inchiesta Visibilia.

Degli elettori che votano Fratelli d'Italia, la percentuale che chiede a Santanchè di dimettersi è il 58%, è il 64% di quelli della Lega, il 63% di quelli di Forza Italia e Noi Moderati.

Santanchè, inizialmente presente al dibattito ha poi lasciato l'Aula.