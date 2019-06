Vespa Club Termoli, vacanze in Costiera

Lo scorso week-end si è rivelato alquanto intenso per i soci del Vespa Club Termoli che si sono recati sulla penisola sorrentina per uno spensierato giro in vespa tra le magnifiche bellezze che la costiera può regalare allo spettatore.

I soci del Vespa Club Termoli in stretta amicizia con i Vespa Club di San Severo, San Marco in Lamis e Manfredonia con questa vacanza insieme consolidano ancora una volta il sodalizio tra chi vive la stessa passione per le due ruote.

A fare da cicerone tra le mete di maggiore interesse è stato sicuramente il locale Vespa Club di Sorrento che ha fatto gli onori di casa organizzando tra le altre cose un giro tra i borghi suggestivi di Positano e Amalfi .

"Esperienza sicuramente da ripetere", come riferisce il Presidente del Vespa Club Termoli Antonio Occhionero che coglie l'occasione per ringraziare i Club amici che hanno condiviso questa fantastica esperienza.